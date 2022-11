Les tops

Antoine Gibert

On pourrait probablement regretter qu’Antoine Gibert, souvent barré par un grand Finn Russell depuis le début de saison, ait finalement peu de temps de jeu dans les Hauts-de-Seine. Dimanche après-midi, l’ouvreur Ciel et Blanc a donc effet livré une prestation majuscule, occupant très bien le camp clermontois au pied et, surtout, distillant une bonne dizaine de caviars (dont une passe décisive au pied pour Christian Wade) à ses coéquipiers, lesquels s’engouffrèrent alors dans des brèches béantes…

Hassane Kolingar

Longtemps considéré comme un immense espoir au poste de pilier gauche en France, Hassane Kolingar a l’an passé connu une saison difficile, avec le Racing. Toujours est-il que le môme de Villiers-le-Bel (Val d’Oise) semble métamorphosé depuis le coup d’envoi de la saison 2022-2023 et enchaîne les grosses performances : fort en mêlée, disponible dans le jeu et actif en défense, Kolingar a incontestablement mis les Jaunards à mal, dimanche après-midi.

Camille Chat

Tout comme Hassane Kolingar, Camille Chat a connu une dernière saison douloureuse et, par voix de conséquence, considérablement reculé dans la hiérarchie des talonneurs du XV de France. Toujours est-il qu’aujourd’hui, ledit Chat est semble-t-il revenu à son meilleur niveau : plutôt propre au lancer, solide au contact et fort au sol, le capitaine du Racing fut l’un des grands bonhommes de ce match à l‘Arena !

Top 14 - Charge de Camille Chat (Racing 92)Icon Sport

Alivereti Raka

Il fut, avec Bautista Delguy, l’un des rares clermontois dangereux à l’Arena, dimanche après-midi. Auteur d’un très bel essai en fin de match ainsi que d’un plaquage monstrueux sur l’arrière francilien Max Spring, Alivereti Raka a sans aucun doute confirmé à Nanterre son excellent début de saison.

Les flops

Anthony Belleau

Une pénalité ratée en début de match l’a indéniablement fragilisé, dimanche après-midi. Tout au long de ce match à Paris-La Défense-Arena, l’ancien toulonnais a donc semblé hésitant, pour dire le moins. Peu à l’aise balle en mains, globalement maladroit dans son jeu au pied d’occupation, l’ancien Toulonnais ne permit que trop rarement à ses coéquipiers de bonifier leurs temps forts.

Top 14 - Anthony Belleau (Clermont)Icon Sport

L’alignement clermontois

Privé de Tomas Lavanini, Arthur Iturria et Sébastien Vahaamahina à Nanterre, l’alignement des Jaunards a souffert mille morts dimanche après-midi, face aux Franciliens Wenceslas Lauret, Cameron Woki et Fabien Sanconnie. A la fin de la rencontre, on dénombrait pas moins de sept ballons perdus dans cet exercice. A revoir, messieurs…