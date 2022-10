Les tops

Arthur Iturria

Sur la lancée d’un très bon début de saison, Arthur Iturria a sûrement été le meilleur joueur sur la pelouse d’Aimé-Giral ce samedi. Toujours aussi fiable en défense (7/7), il a été particulièrement actif balle en main. Il est à créditer d’un franchissement qu’il n’aura pas su bonifier et de quatre défenseurs battus. En touche, il a volé un ballon et a été d’une justesse épatante dans les airs.

Jacobus Van Tonder

Le troisième ligne a eu un impact indéniable sur la performance des siens. En défense, il s’est démené pour repousser les quelques attaques catalanes, avec quinze plaquages réussis pour un seul manqué. Sa mobilité et ses qualités aériennes ont été de précieux atouts pour le pack de l’ASM.

Top 14 - Anthony Belleau (Clermont)Icon Sport

Anthony Belleau

Le numéro 10 a réalisé le match presque parfait d’un ouvreur à l’extérieur. Il a saisi toutes les occasions de scorer avec cinq pénalités réussies sur cinq tentatives, son seul échec, anecdotique, étant survenu sur transformation. Dans le jeu, il a été sobre et efficace, avec quelques initiatives bien senties et un jeu d’occupation maîtrisé. Du travail bien fait.

Paul Jedrasiak

Le deuxième ligne a été un des fers de lance de la domination auvergnate. On l’a vu particulièrement entreprenant et percutant balle en main. En touche, il a aussi été précieux avec un ballon volé à l’alignement catalan.

Les flops

Sadek Deghmache

Le demi de mêlée, titulaire pour la deuxième fois cette saison, n’a pas été en réussite. Avec des sorties de camp propres et un départ dans le fermé, sa partie avait pourtant bien commencé. Mais par la suite, Sadek Deghmache a fait preuve d’une certaine fébrilité, avec quelques en-avant et passes imprécises qui ont empêché l’Usap de trouver de la continuité. Son sens de l’initiative n’est pas à remettre en cause mais ses inspirations ont rarement été couronnées de succès, à l’image de cette passe au pied par-dessus la défense récupérée par Arthur Iturria avant la mi-temps, action ayant amené le carton jaune de Seilala Lam. Le fait d’évoluer derrière un pack plutôt dominé ne l’a pas aidé, évidemment.

Afusipa Taumoepeau

L’indispensable centre de l’Usap n’a pas eu son rendement habituel au cœur des lignes arrière catalanes. En attaque, il s’est démené pour trouver des intervalles et a parfois trouvé de l’avancée mais, en défense, où il a dû faire face aux vagues clermontoises, il a manqué quatre plaquages, chose inhabituelle le concernant.