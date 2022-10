Les Tops

Ethan Dumortier

Le trois quart aile lyonnais fut l’auteur d’une excellente première mi-temps avec un essai. Il aurait pu s’arrêter là, mais le second acte fut du même tonneau, il ajouta un essai et fut à l’origine de d=celui de Thibaut Regard grâce à deux crochets très incisifs. Nous l’avons désigné « homme du match » sans hésiter.

Léo Berdeu

Le demi d’ouverture du LOU a réussi un cent pour cent au pied. Il fut décisif sur l’essai de Ethan Dumortier. Par son sang-froid et sa maitrise, et même par ses plaquages, il a confirmé tout le bien qu’on pensait de lui, derrière un pack excellent il est vrai où plusieurs éléments auraient mérité la citation (Kpoku, Saginadze).

Top 14 - Léo Berdeu (Lyon)Icon Sport

Léo Coly

Le demi de mêlée du MHR fut l’une des rares satisfactions de la soirée. Il a marqué un essai en soutien intérieur d’une attaque au large, puis il offrit un essai à Brandon Paenga-Amosa sur un geste de pure classe. Dans un collectif ballotté et poussif, il a donné son maximum.

Les Flops

Zach Mercer

On attendait plus du numéro 8 anglais d’habitude si dynamique. Il a bonifié son premier ballon, mais la suite de son match ne tint pas ses promesses. On attendit en vain un exploit salvateur, il ne fut jmais en mesure de redresser la barre.

Paul Willemse

On attendait pas mal de lui, mais il n’a pas fait la différence face au pack lyonnais. Pas de grosses bourdes, mais nous l’avons vu comme un symbole de l’impuissance du pack des champions de France face au collectif du LOU.

Top 14 - Paul Willemse, deuxième ligne de Montpellier contre LyonIcon Sport

Davit Niniashvili

Il fallait chercher loin pour trouver un Lyonnais qui mérite sa place dans cette rubrique. L’arrière du LOU n’a peut-être pas fait l ‘ étalage habituel de sa classe. Il coûta une pénalité en première mi-temps pour s’être isolé. Il ne fut pas franchement décisif en attaque.