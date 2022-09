Les tops

Arno Botha

Le Lou n’avait pas Jordan Taufua sur la pelouse mais a tout de même pu compter sur un grand numéro 8 ce samedi : pour sa première sous les couleurs lyonnaises, Arno Botha a été omniprésent et décisif. Dès son premier ballon, on a senti le Sud-Africain affûté et déterminé. Globalement très impliqué dans le jeu courant, il a inscrit le premier essai des siens en bord de touche avant de servir parfaitement Toby Arnold sur le deuxième. Physiquement, il a dominé sur tous les impacts. Le Springbok pourrait être une des bonnes pioches du recrutement lyonnais.

Top 14 - Arno Botha (Lyon) face à Brive. (Photo : Patrick Derewiany)Midi Olympique

Davit Niniashvili

Révélation de la saison passée, Davit Niniashvili devrait régulièrement se retrouver dans cette catégorie. L’ailier a été hyperactif, se proposant constamment sur son aile comme au cœur du jeu. Sa statistique de dix-sept courses est tout bonnement effarante. Outre six plaquages cassés, son audace a permis de créer les brèches à l’origine des deuxièmes et quatrièmes essais lyonnais. La longueur de son jeu au pied et ses qualités dans le jeu aérien ont également été bénéfiques au Lou.

Romain Taofifenua

“Grand Tao” est déjà en forme. Sur la pelouse de Brive, le deuxième ligne lyonnais a eu un impact indubitable. Offensivement, il a assumé ses responsabilités et a régulièrement mis son équipe dans l’avancée (deux plaquages cassés). Il ne lui a pas manqué grand-chose pour aplatir le premier essai rhodanien (9e). Une partie à la hauteur de son statut international même si tout n’a pas été parfait (une pénalité, deux plaquages échappés). Son alter ego, l’épatant athlète Jonathan Kpoku a également été en vue avec une mobilité remarquable et une interception pleine d'à propos sur Vasil Lobzhanidze (52e) pour le troisième essai des visiteurs.

Les flops

Marcel Van der Merwe

Gros investissement du mercato briviste, Marcel Van der Merwe n’a pas réalisé une première sortie mémorable. Le pilier droit sud-africain a été tout juste correct en mêlée, écopant d’une pénalité au passage. Dans le jeu, l’ancien Toulonnais a manqué deux plaquages et a commis un en-avant.

Vasil Lobzhanidze

Entré en jeu en tout début de deuxième période, Vasil Lobzhanidze aurait pu être à l’origine d’un tournant favorable en faveur des siens sur un dégagement de Léo Berdeu qu'il a contré (46e). En vain. Six minutes plus tard, le Géorgien a été piégé à son tour et, cette fois, avec de sérieuses conséquences au score : sa passe trop prévisible derrière une touche a été interceptée par l’opportuniste Joel Kpoku pour le troisième essai adverse. Le numéro 9 a tenté de peser mais a commis quelques maladresses évitables et a été pénalisé.