Les Tops

Georges-Henri Colombe

Le pilier droit rochelais, solide en mêlée fermée, a été très disponible dans le jeu courant. Et à chaque fois qu'il a touché le ballon, Georges-Henri Colombe a avancé, mobilisant plusieurs défenseurs brivistes. En l'absence de Uini Atonio et Joel Sclavi, le colosse venu du Racing 92 a prouvé sur la pelouse Amédée-Domenech qu'il pouvait être plus qu'un joker de luxe.

Brice Dulin

L'arrière international a de nouveau fait étalage de sa classe sur la pelouse du Stadium. Toujours bien placé, Brice Dulin, par la longueur de son pied gauche, n'a cessé de renvoyer les Brivistes dans leur camp, leur remettant la pression. Une belle prestation à souligner à quelques heures du premier match du XV de France cet automne, dont il fait toujours partie des candidats. Il l'a prouvé ce samedi...

Sammy Arnold

Le centre irlandais a tout de la bonne pioche. L'ancien du Connacht est très précieux dans le jeu au sol où il récupère bon nombre de ballons importants comme celui dans ses 22 mètres sur un temps fort rochelais en milieu de première mi-temps. Le trois-quarts polyvalent est également très important offensivement, tant les charges font mal aux défenses. Déjà meilleur marqueur du CAB avec deux réalisations (contre Bayonne et Toulouse), Sammy Arnold a récidivé sur une interception à la 23e minute. C'est encore lui qui crée le décalage pour Esteban Abadie sur l'essai de l'espoir de Joris Jurand (72e).

Les Flops

Enzo Hervé

Le demi d'ouverture briviste, si important voilà deux saisons, n'y arrive plus. Enzo Hervé manque de longueur dans son jeu au pied notamment sur deux tentatives de pénalité. Comme face au Racing, il s'est également montré brouillon en phase offensive. Après une pénaltouche pas trouvée, Enzo Hervé a été rapidement remplacé par le jeune Kevin Fabien (52e), sous un mélange d'applaudissements et de sifflets...

Top 14 - Enzo Hervé (Brive)Icon Sport

Marcel Van der Merwe

Le pilier droit sud-africain a été moins à son avantage que sur ses dernières sorties, notamment en mêlée fermée où il s'est fait sanctionner par l'arbitre. Il est également l'auteur d'une passe plus qu'approximative quelques instants avant sa sortie.

Antoine Hastoy

L'ouvreur a vécu une première mi-temps difficile à l'image de son renvoi directement en touche après les premiers points brivistes. Antoine Hastoy est également impliqué sur l'essai de Sammy Arnold, où il se fait intercepter par le centre du CAB alors que son équipe était dans une bonne phase. Il est contré dans son jeu au pied aussi à un quart d'heure du terme... Dans l'ensemble et malgré la victoire, l'ancien Palois n'a jamais su trouver la clé dans la défense briviste.