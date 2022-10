Les Tops

Mahamadou Diaby

Le flanker bordelais, auteur de deux essais face au Racing 92 samedi soir, n’est peut-être pas le joueur le plus technique du championnat de France. Mais alors, quelle fougue, quel coeur et quelle santé ! Puissant balle en mains, agressif en défense et omniprésent au soutien, Mahamadou Diaby a causé de sérieux problèmes aux Racingmen. Et ce pendant quatre-vingt minutes...

Madosh Tambwe

Après avoir brillé de mille feux lors de la première journée de Top 14 face à Toulouse, Masosh Tambwe s’était dans la foulée légèrement blessé et avait cruellement manqué aux Bordelais. Samedi soir, l’ancien ailier des Bulls faisait son retour au stade Chaban Delmas et a fait forte impression, mettant le feu à la défense adverse sur chacune de ses prises de balles.

Bastien Vergnes-Taillefer

L’an passé, Louis Picamoles lui barrait la route au poste de numéro 8. En début de saison, c’était Antoine Miquel qui occupait le poste. Ces deux-là respectivement retraité et blessé, Bastien Vergnes-Taillefer a donc endossé le rôle de troisième-ligne centre avec talent face aux Racingmen, créant de belles brèches dans la défense adverse. Dès lors, pourquoi Christophe Urios refuse-t-il de le considérér comme un pur numéro 8 ?

Top 14 - Matthieu Jalibert (Bordeaux-Bègles)Icon Sport

Matthieu Jalibert

On a retrouvé Jalibert ! Derrière un paquet d’avants dominant, le génie incompris du rugby français n’eut de cesse d’accélérer le jeu et de faire jouer ses trois-quarts (noramment Pablo Uberti, très tranchant) dans le bon tempo. Egalement très propre dans ses tirs aux buts, Matthieu Jalibert revient donc en forme au bon moment, les tests de novembre démarrant d’ici peu…

Ibrahim Diallo

Le flanker international du Racing 92 est l’un des rares joueurs, avec Gaël Fickou, à avoir surnagé samedi soir. Très fort dans le combat au sol, hyperactif en défense, Ibrahim Diallo a prouvé, s’il le fallait encore, qu’il était l’un des meilleurs flankers du championnat.

Les flops

Cameron Woki

Titularisé en deuxième-ligne pour son retour à Bordeaux, l’international tricolore Cameron Woki fut très discret dans ce stade qui le vit exploser au plus haut niveau. Pour tout dire, Woki, indispensable au système au système Galthié chez les Bleus, semble réellement émoussé depuis le début de saison. Nous donnera-t-il tort en novembre ?

Trevor Nyakane

Moins dominant qu’à son habitude en mêlée fermée, parfois pris par Jefferson Poirot dans l’exercice, le Springbok Trevor Nyakane eut du mal à trouver le bon rythme à Chaban Delmas. A-t-il plus d’une mi-temps dans les pattes ? Pas encore, semble-t-il...