"A Bordeaux, on a été approximatifs. On a commis beaucoup trop d’imprécisions et derrière ça, tout s’est enchaîné. C’est dommage parce que j’ai senti que samedi soir, l’envie était présente. […] Sur la concrétisation et la réalisation, nous n’avons pas été à la hauteur. En touche, pourtant notre point fort, nous avons été dominés et défaillants".