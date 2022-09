Le match : Toulouse châtié aux impacts… puis intenable

Après une entame plutôt à l’avantage des Toulousains, plus entreprenants et qui perçaient plusieurs fois autour de Dimitri Delibes et Antoine Dupont, c’est l’UBB qui reprenait le gouvernail. Le secret de ce renversement : l’impact sur toutes les zones de contact derrière un paquet d’avants mort de faim. Ce rapport de force à l’avantage des Girondins ouvrait des espaces et permettait à Madosh Tambwe d’inscrire deux essais pour sa première en Top 14 (voir Le joueur, ci-dessus). Lamerat marquait également, en puissance. Trois essais à rien et l’UBB basculait nettement en tête à la pause (22-9).

En début de deuxième période, moins de rythme mais un constat similaire : Toulouse perdait la (grande) majorité des impacts, se trouvait contraint de jouer en reculant et, sous pression, trouvait bien plus de déchet que de solutions. Et puis ? L’orgueil des champions. En cinq minutes, les Stadistes faisaient entrer leur banc de remplaçants et changeaient la donne. Derrière un pack de nouveau dynamique, les attaquants des Rouge et Noir trouvaient de nouveaux des espaces et marquaient par deux fois (Ntamack et Lebel). La fin de match, tendue, stressante, spectaculaire, leur laisserait un court mais précieux avantage (26-25).

L’homme : Tambwe, quelle première !

Depuis le début de l’été, on entend parler d’une "bombe" du côté de Bordeaux. Son nom : Madosh Tambwe. Son CV : 25 ans, Sud-africain d’origine congolaise, ailier des Bulls de Pretoria la saison passée et auteur de huit essais en 20 matchs d’URC la saison dernière. Une bombe, donc ? On eut vite fait de le vérifier. Sur deux accélérations fulgurantes en première période, il laissait l’arrière-garde toulousaine sur place. Pour deux essais (trop) faciles. Il aurait même pu tripler la mise en deuxième période, s’il n’y avait eu un en-avant de Vergnes Taillefer un peu plus tôt. Mais le talent est là, c’est clair. La vitesse aussi. Vite, la suite.

Top 14 - Madosh Tambwe (Bordeaux-Bègles) contre Toulouse (Midi Olympique/Patrick Derewiany)Midi Olympique

Le tournant : Jalibert puis Lucu ont raté les balles de match

Rentré tard de vacances après avoir participé à la tournée au Japon avec le XV de France, Matthieu Jalibert avait débuté la rencontre sur le banc de touche. Quand il entra en jeu à la 51e minute, son équipe menait encore de treize points (22-9). La demi-heure que Jalibert passa sur la pelouse de Chaban-Delmas fut plus qu’hésitante. Coupable de deux en-avants dans la défense, à l’impact, et jamais franchement dans son assiette pour lancer le jeu de son équipe, il a surtout échoué par deux fois (70e, 73e) à donner la victoire aux siens, dans les dix dernières minutes. Deux pénalités ratées, dans des positions pourtant accessibles.

Une troisième cartouche se présenta à lui, en toute fin de rencontre (78e). Dans une position nettement moins confortable (45m en coin), Jalibert laissa le but à Lucu. Lequel échoua également. La chance de l’UBB était passée.

La question : Roumat, Jaminet, Retière, Barassi : les recrues toulousaines vous ont-elles convaincus ?

Côté toulousain, quatre joueurs faisaient leurs grands débuts. Bilan hétérogène : titularisé en numéro 8, Alexandre Roumat a fait partie des meilleurs joueurs de son équipe, délivrant notamment une superbe dernière passe sur l’essai de Lebel ; également titulaire, Barassi a nettement plus souffert, au centre, face à la puissance de Yoram Moefana. Positionnés sur le banc des remplaçants, Melvyn Jaminet s’est illustré à son entrée en jeu par sa réussite face aux perches (3 sur 3) mais un jeu au pied courant plus aléatoire et une absence sous une chandelle. Retière, enfin, s’est montré particulièrement agressif et tranchant sur chaque impact.