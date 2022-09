Le match : Pau fait craquer Toulouse

Cette rencontre a décidément eu du mal à se lancer, marquée de nombreuses maladresses des deux côtés. Dans ce faux rythme, ce sont logiquement les buteurs qui se sont d’abord mis en évidence. Côté toulousain, Melvyn Jaminet a allumé la première mèche de près de 50 mètres en coin avant que Thomas Ramos ne prenne le relais. Trois tentatives réussies au total. Mais, en face, Zack Henry était également impérial et permettait aux siens d’égaliser à la 35e minute (9-9).

Dans la foulée, les Béarnais validaient leur domination par un essai de Jack Maddoks et une nouvelle pénalité de Henry pour regagner les vestiaires avec dix points d’avance (19-9). Mais l’essai rapidement marqué par Emmanuel Meafou (47e), en deuxième période, a relancé les débats. D’autant que, dans la foulée, les Toulousains ont fait entrer l’artillerie lourde (Faumuina, Arnold, Jelonch, Elstadt et Dupont).

Même si Richie Arnold n’aura passé que deux minutes sur la pelouse, sanctionné d’un carton rouge… Derrière, les Stadistes ont perdu le rythme et Pau en a profité pour inscrire un deuxième essai, encore par Maddocks. Avec un nouveau matelas confortable au tableau d’affichage (26-16), les Béarnais ont surtout contenu les assauts adverses durant les vingt dernières minutes, les Rouge et Noir ayant eu des opportunités pour repartir du Hameau avec un bonus défensif. En vain.

Le tournant : L’expulsion de Richie Arnold

L’expulsion de Richie Arnold a sûrement coûté très cher aux Toulousains. Revenu à seulement trois points des Palois, ils semblaient dans un gros temps fort quand l’Australien est entré en jeu avec plusieurs de ses coéquipiers à la 50e minute de jeu. Sanctionné pour un plaquage jugé haut sur Tagitagivalu, le géant stadiste a écopé d’un carton rouge. Certains peuvent le trouver sévère puisque Arnold paraissait entourer son adversaire, qui était baissé.

Mais l’arbitre a évalué le point d’impact. Bref, cette infériorité numérique a déstabilisé les Stadistes, lesquels encaissaient un deuxième essai dans ce match cinq minutes plus tard, offrant aux Palois un nouveau break. Et ensuite, à quatorze contre quinze, c’est forcément plus difficile...

Le joueur : Clément Laporte

Quel plaisir de retrouver ce joueur à un tel niveau ! Immense espoir du rugby français, sacré champion du monde avec les Bleuets en 2018 sous les ordres de Sébastien Piqueronies, l’arrière Clément Laporte est ensuite peu à peu sorti des radars. Freiné en partie par les blessures après sa signature à Lyon où il était censé exploser, l’ancien Agenais a été retardé dans sa progression.

Il a décidé de se relancer à Pau, où il a retrouvé son ex-mentor. Ce samedi, il fut l’un des grands hommes de la soirée. Toujours prêt à remonter les ballons avec justesse, il fut décisif sur le deuxième essai de Maddocks sur lequel il a placé une accélération sublime qui a déposé la défense adverse. Aussi à son aise au pied, il est en train de revenir à son meilleur niveau.

L’essai : Jack Maddocks

C’est à noter : Pau a inscrit le premier de trois-quarts de sa saison en fin de première mi-temps. Ce fut également le premier de cette rencontre, venant concrétiser un temps fort de la Section. Les Béarnais récupéraient le ballon grâce à un magnifique contest de Gorgadze sur une charge de Mauvaka. Le troisième ligne éloignait ensuite Page-Relo sur la ligne d’un raffut autoritaire avant de servir Henry. D’une feinte de passe, l’ouvreur mettait le feu dans la défense adverse avant d’accélérer puis de décaler Gailleton.

Ce dernier effectuait la dernière passe vers Jack Maddocks lequel, pour sa deuxième apparition depuis fin octobre 2021, s’offrait l’essai entre les poteaux au bout d’une course sur laquelle il a résisté au retour de Jaminet. Évidemment, le Wallaby mérite aussi le titre d’homme du match, lui qui s’est offert un doublé et a sauvé les siens grâce à une interception sur une énorme occasion d’essai toulousaine.

Le chiffre : 28

C’est le nombre de plaquages cassés de la part des Palois sur l’ensemble du match, soit près du double des Toulousains (16). Des chiffres qui ressemblent étrangement au score et qui expliquent en partie l’issue de cette rencontre.

La question : La Section paloise a-t-elle lancé sa saison ?

Apparus empruntés lors de la première journée à domicile, contre Perpignan, au cours de laquelle les Palois s’en sont sortis grâce à un petit miracle en fin de match, ils étaient ensuite revenus de Clermont sans le moindre point. Autant dire que, s’il était correct, le départ n’avait pas été totalement emballant. Avec ce succès de prestige contre le Stade toulousain, la Section a-t-elle vraiment lancé sa saison ?