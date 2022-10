Ex-capitaine du XV de France François Moncla est décédé à l'âge de 89 ans le 28 novembre 2021. Troisième ligne aile de référence des années 1950-1960, le Béarnais restera dans l'histoire du rugby français pour son palmarès riche d'un triplé dans le Tournoi et de deux Boucliers de Brennus. C'est en son hommage que les deux clubs pensionnaires du Top 14 ont décidé conjointement de créer ce trophée éponyme, ce mercredi 5 octobre.

"Créé afin de perpétuer l’esprit de fraternité et rendre ainsi hommage aux grands hommes qui font l’histoire du rugby français, le « Trophée François Moncla » sera remis à la meilleure équipe, en l’occurrence celle qui comptera le plus de points terrain à l’issue des deux rencontres qui les opposeront lors de la phase régulière. Le vainqueur conservera la garde du Trophée pendant un an et sera remis en jeu chaque saison", précise le communiqué du Racing 92. Samedi 8 octobre sera donc remis le premier trophée "François Moncla" à l'issue du match Pau - Racing 92.