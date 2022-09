UBB - Castres

Lors de ses premiers matchs, l'Union Bordeaux-Bègles n'a joué qu'une mi-temps sur deux. La première face à Toulouse, et la deuxième face à Montpellier. Trop peu, contre des équipes de ce niveau, pour espérer un éventuel succès. C'est donc avec seulement un point et une place de dernier du championnat que les Bordelais s'apprêtent à jouer le finaliste sortant : Castres.

Les Tarnais, frustrés sur la pelouse du Racing 92 lors du premier match, ont assuré l'essentiel face au Stade français la semaine dernière. Dans un match qui risque d'être accroché, cet "uriosico" pourrait tourner à l'avantage des Girondins.

Quel est votre pronostic ? Sondage 5096 vote(s) UBB Match nul Castres

Notre pronostic : victoire de l'UBB

La Rochelle - Perpignan

Peut-être le match le plus déséquilibré de la journée sur le papier. Le champion d'Europe en titre reçoit Perpignan, qui s'est récemment incliné sur sa pelouse face à un concurrent direct pour le maintien, Brive. Les Rochelais, sûrs de leur force, n'ont pas encore connu la défaite dans ce Top 14 malgré deux matchs périlleux et semblent dans une grande forme alors que les Teddy Thomas ou autre UJ Seuteni devraient rentrer dans le groupe week-end.

Pour ce match, l'USAP va certainement procéder à une petite revue d'effectif et le score pourrait être large. S'ils en ont l'occasion, les Rochelais ne manqueront pas de se lancer dans une démonstration à Marcel-Deflandre pour faire plaisir à leur public.

Quel est votre pronostic ? Sondage 4765 vote(s) La Rochelle Match nul Perpignan

Notre pronostic : victoire de La Rochelle avec le bonus offensif

Brive - Montpellier

Montpellier est peut-être encore plus impressionnant que la saison dernière. Le club Héraultais s'est imposé avec autorité face à l'UBB, après avoir largement fait douter La Rochelle dans l'imprenable Marcel-Deflandre. Logiquement prétendant à sa propre succession, le MHR affronte Brive ce samedi au Stadium. Les Corréziens, imprévisibles lors de ce début de saison, sortent d'un parfait hold-up sur la pelouse de Perpignan, qui rattrape des débuts difficiles contre Lyon.

Mais il semble que malgré les envies brivistes et les cinq points empochés à Aimé-Giral, le groupe montpelliérain soit au-dessus et qu'il pourrait doucher les supporters du CAB samedi.

Quel est votre pronostic ? Sondage 4792 vote(s) Brive Match nul Montpellier

Notre pronostic : victoire de Montpellier

Racing 92 - Lyon

Décevant lors de ses débuts, en particulier la semaine dernière sur la pelouse de l'Aviron bayonnais, le Racing 92 a des choses à prouver. Sur la pelouse de la Paris La Défense Arena, on peut imaginer un autre match spectaculaire face à des Lyonnais revanchards ce samedi, mais la décision devrait, elle, se faire dans les derniers instants.

Le LOU, qui s'est également battu jusque dans les dernières secondes face à La Rochelle la semaine passée, a des arguments à faire valoir et pourrait faire douter les Ciel et Blanc. Mais nous voyons ces derniers l'emporter d'une courte marge sur leur pelouse.

Quel est votre pronostic ? Sondage 4594 vote(s) Racing 92 Match nul Lyon

Notre pronostic : victoire du Racing 92, bonus défensif pour le LOU

Stade français - Bayonne

Tombeur du Racing 92 il y a une semaine justement, Bayonne retrouve un club d'Île-de-France ce week-end en se déplaçant sur la pelouse de Jean-Bouin. Séduisant, en particulier en seconde mi-temps grâce à leur pack, les Basques pourraient poser des problèmes à un Stade français parfois hésitant en ce début d'exercice.

Mais il n'empêche que les Stadistes ont aussi montré de belles choses, que ce soit contre Clermont ou à Castres, et gardent des arguments pour triompher. Dans une partie serrée, nous pensons les Parisiens capables de décrocher la victoire.

Quel est votre pronostic ? Sondage 4633 vote(s) Stade français Match nul Bayonne

Notre pronostic : victoire du Stade français, bonus défensif pour Bayonne

Pau - Toulouse

Rappelez-vous de ce Pau-Toulouse extraordinaire au stade du Hameau la saison dernière. Le jour où les Béarnais réduits à 13 sont parvenus à résister à l'armada toulousaine, pour décrocher un succès aussi précieux qu'incroyable. Cette saison, les enjeux ne sont pas les mêmes, mais on espère voir un scénarioau moins aussi rocambolesque samedi soir.

Mais contrairement à l'année dernière, Toulouse est en grande forme et semble inarrêtable dans le sillage de leaders au plus haut niveau. Pau a des arguments aussi et l'a montré lors des deux premiers matchs, mais le Stade toulousain ne pourrait laisser que des miettes.

Quel est votre pronostic ? Sondage 4727 vote(s) Pau Match nul Toulouse

Notre pronostic : victoire du Stade toulousain

Toulon - Clermont

Les deux grands inséparables du Top 14 vont une nouvelle fois s'affronter ce dimanche soir, lors de l'affiche de cette troisième journée de championnat. À Mayol, les Toulonnais vont tenter d'oublier la défaite sur la pelouse d'Ernest-Wallon et d'assumer leur statut de prétendant au top 6, voir aux quatre premières places en fin de saison. Mais attention à ces Clermontois, capables de faire des coups à l'extérieur.

Passés tout près de la victoire sur la pelouse du Stade français, les hommes de Jono Gibbes ont assuré contre Pau. Ce match sous fond de rivalité historique pourrait donner un beau spectacle.

Quel est votre pronostic ? Sondage 4650 vote(s) Toulon Match nul Clermont

Notre pronostic : victoire de Toulon