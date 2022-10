Les Tops

Patrick Sobela

C'est ce qu'on appelle une belle entrée en jeu pour le troisième ligne lyonnais ! Toujours dangereux lorsqu'il attaquait, on relèvera cette course tranchante à la 68ème qui permet aux siens de travailler dans l'avancée et de faire reculer de plusieurs dizaines de mètres la défense bordelaise. Son agilité en touche, à l'instar de Killian Geraci, est à l'origine de deuxième essai de Taufua. Avec trois plaquages cassés, il est l'homme fort du succès lyonnais.

Beka Saghinadze

Le troisième ligne géorgien a marqué le premier essai de son équipe en bout de ligne grâce à sa science du placement. On retient aussi son application en touche qui a permis à Lyon de se saisir de munitions importantes. Avec huit plaquages, il est l'un des meilleurs dans cet exercice ce soir.

Bastien Vergnes-Taillefer

Il a été très important dans la conquête aérienne de l’UBB avec une grosse activité en touche. Parmi ses trois contres, on notera celui juste avant la mi-temps dans les 5 mètres bordelais qui permet à Bordeaux de conserver son avance. Son activité défensive est aussi l’un des points positifs de sa rencontre lui qui a tenu toute la longueur de la rencontre.

Les Flops

Thomas Jolmès

Trop imprécis balle en main, il a manqué notamment deux ballons à sa portée en touche. Un secteur où il a été en difficulté et où, en plus, son équipe a brillé grâce à son coéquipier Vergnes-Taillefer. Un renvoi qui lui glisse entre les mains tôt dans la rencontre ne lui a pas permis de se mettre en confiance. Son apport dans le combat ne s’est pas fait ressentir comme il le fait d'habitude.

Top 14 - Thomas Jolmès (Bordeaux) ne s'est pas montré à son avantage dans la rencontre face à LyonIcon Sport

Kane Douglas

L'autre deuxième ligne de l'UBB n'a pas été dans son match ce soir. D'abord auteur d'un plaquage étrange et inutile sur Ethan Dumortier qui allait taper un renvoi aux 22 mètres, il a ensuite plaqué Taofifenua sans ballon et été pénalisé. Ce qui a amené une situation dangereuse dans le camp bordelais. Et pour finir, sa transmission sur un pas dans les bras du centre lyonnais Thibaut Regard a initié l'action du dernier essai par l'ailier qu'il avait plaqué sans raison en première période.

Josua Tuisova

Son apport au centre du terrain nous laisse sur notre faim. Habitué à dévaster les défenses adverses, il s'est montré trop peu décisif, bien que nous retenions ce franchissement dans les 22 mètres bordelais en première période. Bien bloqué par la défense adverse, le surpuissant fidjien n'a pas su trouvé la solution au coeur du jeu et défensivement non plus. Il a réussi seulement deux plaquages pour un raté, avant de sortir blessé en deuxième période.