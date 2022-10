Castres - Clermont

Après la défaite à Mayol, Castres enchaîne avec la réception de Clermont. L'occasion pour les hommes de Pierre-Henry Broncan de renouer avec la victoire et de poursuivre leur série d'invincibilité de 24 matchs à Pierre-Fabre. D'autant plus que, pour préparer le match, les Castrais pourront s'appuyer sur un groupe quasi au complet, avec comme seul blessé de longue date Jérémy Fernandez. Orphelins de Damian Penaud, retenu avec le XV de France pour la tournée d'automne, les Jaunards enregistrent tout de même plusieurs retours, comme ceux d'Alexandre Fischer, Apisai Naqalevu et Thibaud Lanen, pour le voyage dans le Tarn. Mais sur les terres du CO, il y a de grandes chances que cela soit insuffisant.

Notre pronostic : victoire de Castres

Brive - Racing 92

Après la victoire obtenue à domicile face à Montpellier, le Racing 92 doit confirmer. A Brive, Laurent Travers et son staff devraient conserver l'ossature de l'équipe de la semaine dernière, même s'ils seront contraints de se passer des services de Fickou, Woki et Imhoff. En face, les Corréziens sont en crise. Douzièmes du championnat, les Briviste ont vu leur entraîneur se faire limoger il y a un peu plus d'une semaine et restent sur une lourde défaite (27-0) dans la capitale. Une situation qui pourrait profiter aux Franciliens, qui en cas de victoire, parviendrait pour la première fois de la saison à enchaîner deux succès.

Notre pronostic : victoire de Racing 92

Montpellier - Stade français

S'il est encore bien trop tôt pour parler de crise au MHR, le début de saison ne correspond probablement pas aux objectifs du club héraultais. Battus lors des quatre dernières journées, les Cistes pointent actuellement à la 11ème place du championnat. Une déception pour les champions de France en titre, qui auront à coeur de renouer avec la victoire face à un Stade français, pour le moment deuxième de Top 14. Malgré un début de saison remarquable de la part des Parisiens, ce voyage s'annonce difficile pour le club de la capitale, qui ne pourra pas compter sur Clément Castets et Sekou Macalou, qui sont en préparation avec le XV de France. L'occasion pour Montpellier de se relancer.

Notre pronostic : victoire de Montpellier

Perpignan - Lyon

Ce voyage à Aimé-Giral a tout du match piège pour les Lyonnais. En confiance et sur une série de trois victoires consécutives, le LOU arrive à Perpignan sur de ses forces, mais sans Léo Berdeu et Romain Taofifenua, restés à Marcoussis. De son côté, l'USAP doit gagner. Derniers de Top 14, à égalité de points avec la Section paloise, les Perpignanais n'ont plus gouté à la victoire depuis le succès obtenu contre Castres, le premier octobre. Dans l'obligation d'engranger des points à domicile et poussée par son public, l'USAP devrait réussir à s'imposer face aux joueurs de Xavier Garbajosa.

Notre pronostic : victoire de Perpignan

La Rochelle - Pau

Voilà un nouveau déplacement difficile pour la Section. Défaits lors de la précédente journée à Lyon, les Palois se déplacent à Marcel-Deflandre, chez des Rochelais revanchards. Battus par Toulouse le week-end dernier, les champions d'Europe en titre sont contraints de s'imposer s'ils veulent conserver leur place sur le podium. Et malgré l'absence de nombreux internationaux, dont Alldritt, Bourgarit et Tanga, les Maritimes devraient y parvenir aisément. En grande difficulté ces dernières semaines, les Palois pourront cependant compter sur le retour de Joseph et Zegueur.

Notre pronostic : victoire de La Rochelle

Bayonne - Toulouse

Et si les Basques rééditaient l'exploit ? Invaincus à domicile, avec des victoires face aux grosses écuries du championnat comme La Rochelle et le Racing 92, les Bayonnais pourraient bien s'offrir le scalp des Rouge et Noir ce week-end. Vainqueur de l'USAP la semaine dernière, l'Aviron pourrait bien profiter de l'absence des internationaux toulousains, à l'instar de Dupont, Marchand et Ramos, tous retenus avec les Bleus. Mais la partie est loin d'être jouée. Ugo Mola et ses hommes ont déjà prouvé que, même sans certains joueurs cadres, le Stade toulousain est capable de réaliser des coups loin de ses terres. Dans ce contexte, et au terme d'un match étriqué, les Bayonnais devraient rester invaincus à Jean-Dauger.

Notre pronostic : victoire de Bayonne

Bordeaux - Toulon

Pour clôturer cette nouvelle journée de Top 14, l'UBB reçoit Toulon à Chaban-Delmas dans un match qui s'annonce palpitant. Après avoir arraché les deux points du match nul à Clermont lors de la dernière journée, Bordeaux entend bien enchaîner avec une victoire. Mais contre le RCT, les hommes de Christophe Urios devront réaliser une prestation solide, surtout qu'ils seront privés de leurs internationaux. En confiance, les Varois débarquent en Gironde remplis d'intentions et prêts à signer une deuxième victoire de rang, après celle obtenue contre Castres. De quoi proposer un vrai test aux Bordelais. Dans cette situation, et à l'issue d'un match serré, l'UBB pourrait signer un vrai tour de force face à Kolbe, Waisea et consorts.

Notre pronostic : victoire de Bordeaux