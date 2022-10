Le match : Toulouse a finalement maîtrisé

Certes, les Clermontois ont été les premiers à marquer dans cette rencontre, grâce à une pénalité de Jules Plisson (4e). Certes, ils ont été plusieurs fois en position de finir dans l’en-but toulousain en première mi-temps mais n’ont inscrit qu’un essai avant la pause par Adrien Pélissié. Certes, leur début de seconde période fut également encourageant. Oui, mais pourtant, c’est bien le Stade toulousain qui menait 27-10 à la 51e minute de jeu. Parce que, même s’ils ont parfois manqué de précision dans leurs enchaînements, les Rouge et Noir ont su poser leurs griffes sur ce match ont dicter son tempo.

Plus réalistes dans le premier acte, ils sont parvenus à concrétiser deux de leurs temps forts par Antoine Dupont (16e) et Thomas Ramos (26e). Et c’est ce même Ramos (51e) qui, sur un contre, est venu annihiler les espoirs auvergnats. À l’arrivée, c’est bien la machine stadiste qui a fini par emporter son adversaire sur son chemin, en se nourrissant notamment de ses erreurs puisque qu’Alexandre Roumat s’est offert une autre réalisation sur interception (66e). Et c’est Melvyn Jaminet qui a clôturé le spectacle avec le sixième essai des siens (80e). Grâce à ce succès (46-10) qui n’a pas souffert d’une quelconque contestation, les hommes d’Ugo Mola - qui ont empoché un troisième bonus offensif en autant de rendez-vous à domicile - ont encore augmenté leur avance en tête du championnat.

Top 14 - Bautista Delguy (Clermont) face à Antoine Dupont (Toulouse)Icon Sport

Le joueur : Thomas Ramos

Il fut beaucoup question de Thomas Ramos cet été, et de concurrence à venir avec Melvyn Jaminet, voire Ange Capuozzo. Confronté à la blessure de Romain Ntamack, l’arrière international a été replacé à l’ouverture ces dernières semaines, poste qu’il occupait lors des finales de Top 14 victorieuses en 2019 et 2021. Et il est absolument royal. Déjà impressionnant face au Racing 92, Ramos a livré un nouveau récital ce samedi soir. Impeccable dans l’animation, efficace au pied (face aux poteaux et dans l’occupation), il a encore démontré sa capacité à accélérer le jeu des siens, et il fut même auteur de deux essais plein d’opportunisme et de vitesse. Sans oublier l’essai d’Ange Capuozzo sur une passe au pied de… Ramos. A l’arrivée, l’intéressé a tout de même inscrit vingt-six points.

L’essai : Alexandre Roumat

On ne dira jamais assez combien Alexandre Roumat était fait pour jouer au Stade toulousain. Contre Clermont, il n’a pas inscrit l’essai le plus spectaculaire de la soirée mais il fut diablement important puisqu’il a offert le point de bonus offensif à son équipe. Surtout, il est venu, une nouvelle fois, prouver la vision du jeu largement supérieure à la moyenne du joueur. Sur une touche adverse à la 66e minute, il avait déjà tout anticipé et lu la passe à venir de Kevin Viallard. Il l’a ainsi interceptée à cinquante-cinq mètres de l’en-but auvergnat et ses jambes (assez impressionnantes pour un troisième ligne) ont fait le reste.

Top 14 - Alexandre Roumat (Toulouse) marque son essai contre Clermont à Ernest-WallonIcon Sport

Le chiffre : 96

Le Stade toulousain est souvent loué, à juste titre, pour son arsenal offensif et ses statistiques impressionnantes en attaque. Mais cette équipe, depuis plusieurs saisons, est aussi diabolique en défense. La preuve : elle n’a encaissé que 96 points en six journées cette saison, soit seize en moyenne par match, ce qui en fait la plus imperméable du championnat. Mieux, c’est la seule du Top 14 à avoir encaissé moins de cent points.

La question : Toulouse est-il l’ogre de ce Top 14 ?

Même si certaines écuries sont également impressionnantes, le Stade toulousain compte déjà six points d’avance sur son premier poursuivant (Toulon) en tête du Top 14. Dès lors, et même s’il est trop tôt pour tirer toute conclusion hâtive, les coéquipiers d'Antoine Dupont ont marqué les esprits d’entrée. S’imposent-ils d’ores et déjà comme le principal épouvantail de ce championnat ?