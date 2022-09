Le match : Dupont, encore lui !

Dans un Ernest-Wallon plein comme un œuf, le Stade toulousain, désireux de produire du jeu debout comme le veut son ADN, se confrontait à la problématique des fautes de main. En face, Toulon profitait de ces quelques errements pour initier une poignée de coups en contre, stériles. Puis, comme de coutume lors des grands soirs, le numéro 9 haut-garonnais décida de tout faire basculer. À la genèse du premier essai en allant jouer un surnombre, Antoine Dupont offrit sur un plateau l'essai du break à Dimitri Delibes. Juste avant la demi-heure de jeu, il cadre d'une aisance déconcertante Gigashvili pour délivrer une nouvelle offrande à Meafou. Propre dans ses sorties, dans son jeu au pied, dans sa lecture, il a assuré dans tous les compartiments sous les nombreux feux d'artifices tirés avant et pendant le match.

Au retour des vestiaires, Toulon montre un autre visage. Plus impliqué collectivement et ne comptant pas seulement sur un miracle du très bon Wainiqolo, le RCT met sur le reculoir Toulouse. Mais s'ils ont été efficaces en attaque, les consignes de Laurent Thuéry, entraîneur de la défense, ont également été entendues. Le score ne bougeant pas pendant les 20 premières minutes. À la 55ème, Aymeric Luc en bout de ligne fait céder Toulouse et les prive d'un bonus offensif provisoire. Mais tout proche de la fin de la rencontre, et dans la logique, les Occitans le récupéraient par l'entrant en jeu Peato Mauvaka. Sur l'ensemble de la rencontre, Toulouse a dominé sans véritablement trembler et ce, grâce à son petit génie.

Le tournant : 15 mètres, 1 bonhomme et un essai

Dans les 15 mètres toulonnais à ce moment-là du match, ce n'était plus un boulevard, c'était l'autoroute un soir de Noël à 23h : il n'y avait pas un chat ! En dégageant son camp, Aymeric Luc frappe sans trouver la touche mais les bras d'Antoine Dupont. À la relance, il voit s'ouvrir un grand espace sans le moindre garde à l'horizon devant lui. Enfin si, seul Alainu'uese veillait au grain mais sans avoir les jambes pour rattraper le numéro 9 adverse. Cadrant parfaitement West qui revient, il envoie Delibes en terre promise. Vu depuis le stade, l'absence totale de défense dans ce couloir nous a choqué tant cela était voyant avant même que le demi de mêlée international ne se saisisse du ballon. Une erreur qui coûte cher puisque cet essai sera celui du break.

Le fait : un Ntamack peut en cacher un autre

Applaudi chaleureusement lors de l'annonce de la composition, Théo Ntamack était déjà adopté sans avoir encore foulé une pelouse du Top 14. Alors que son frère quittait la pelouse sur blessure (27ème), son petit frère Théo entrait lui à la 57ème minute. Son entrée fut sobre mais au diapason de ce que proposait son équipe.Son travail de l'ombre a payé puisque Toulouse a récupéré le bonus offensif en fin de rencontre sur un joli ballon. Une première qui en appellera sûrement d'autres.

La question : Toulouse est-elle l'équipe la plus impressionnante de ce début de championnat ?

Après sa victoire à Bordeaux et les cinq points acquis ce soir, Toulouse a montré un visage plus que solide sur ces deux premières rencontres. En faisant preuve d'une réaction intéressante à Chaban-Delmas, ce soir Toulouse a montré beaucoup plus de maîtrise et de constance dans la gestion de sa rencontre. Appliqué en conquête, innovant en attaque avec un jeu debout qui a finalement trouvé son rythme, les hommes d'Ugo Mola ont, sans véritablement forcer, dominés des Toulonnais pourtant accrocheurs en deuxième période. La question est donc toute simple, est-ce que Toulouse est l'équipe qui vous a fait la meilleure impression sur ce début de championnat ?