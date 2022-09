Le match : L'Aviron a passé la deuxième

Quelle deuxième période la part des Bayonnais ! Malmenés par le Racing 92 dans le premier acte, les hommes de Grégory Patat étaient rentrés au vestiaire avec un score de 18 à 8 leur défaveur, la faute à deux exploits individuels des Racingmen. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont baissé les bras, loin de là. Guidés par la puissance de leurs avants, et imperméables en défense, les Basques ont réussi à retrouver leur rugby en seconde période. À tel point qu'ils parvenaient à renverser le match en trois minutes seulement.

Top 14 - Teiva Jacquelain (Bayonne) a inscrit le troisième essai de l'Aviron face à BayonnIcon Sport

Entre la 54e et la 57e minute, les locaux inscrivaient deux essais et changeaient complètement la face de la partie. Plus conquérants, et surtout plus en confiance, ils infligeaient un 23-0 fatal à un Racing 92 sonné en seconde période. Malgré les plusieurs munitions proches de l'en-but bleu et blanc, jamais les hommes de Laurent Travers n'ont réussi à faire plier des Bayonnais héroïques, si ce n'est grâce à Dupichot en toute fin de match. Les Basques engrangeaient leurs quatre premiers points de la saison.

Le constat : les gros ont fait la différence

On pourrait parler de la vista de Camille Lopez qui, en plus d'avoir distillé une véritable passe décisive au pied à Teiva Jacquelain, a su constamment occuper le camp du Racing 92. On aurait pu parler de la puissance de la paire de centres Buliruarua - Maqala, dont on a vu les grandes promesses ce samedi. Mais par-dessus tout, on vous parlera des avants Bayonnais. Ces derniers ont tout simplement marché sur le pack francilien, notamment lors de la grosse deuxième mi-temps des locaux. Guidés par leurs recrues comme Thomas Ceyte et Facundo Bosch, tout deux auteurs d'un essai, ils ont aussi pu compter sur le conquérant Pascal Cotet en mêlée fermée.

La puissance du pack bayonnais a construit le match et l'a même tué en fin de rencontre, en provoquant les deux dernières pénalités fatales aux visiteurs. Le jeune racingman Maxime Baudonne écopait même d'un carton jaune, après une accumulation de faute des siens. Bayonne peut voir l'avenir sereinement avec un pack comme celui-ci.

Le petit plus : la ferveur de Jean-Dauger

Ils attendaient ça depuis un an les supporters Bleu et Blanc. Le retour du Top 14 à Jean-Dauger, au sein de la cité bayonnaise. "Bayonne est de retour" pouvait-on lire sur la banderole des irréductibles basques, déployée à l'heure de la fameuse Pena Baiona lorsque les joueurs sortainent du couloir pour rejoindre le terrain. La foule, déjà surchauffée, exultait encore plus lorsque d'entrée de partie, Facundo Bosch inscrivait le premier essai des Bayonnais sur une erreur de Spring. Présents tout au long du match, les supporters bayonnais ont véritablement joué un rôle de 16e homme et ne sont certainement pas étranger au premier succès des Basques cette saison dans l'élite.

L'essai : Benmegal tout seul comme un grand

Dominateur lors de la première période, le Racing 92 ne parvenait pas véritablement à concrétiser, si ce n'est grâce à deux pénalités de Nolann Le Garrec. on prenait même peur pour les Franciliens, lorsque le très en vue Eneriko Buliruarua trouait la défense adverse au centre du terrain, et avançait jusqu'aux 22 mètres. Mais le centre Fidjien était rattrapé du bout du short par son compatriote Inia Tabuavou et laissait échapper le ballon lors de sa chute.

TOP 14 - Racing 92 - Enzo BenmegalIcon Sport

Égarée, la gonfle rebondissait dans les mains d'Enzo Benmegal. Déjà très en vue la semaine passée, le joueur de 18 ans, aux attitudes qui ne sont pas sans rappeler celles de Teddy Thomas, entamait alors une course folle. Grâce à ses jambes de feu, il débordait toute la défense bayonnaise avant de déposer Baptiste Héguy à la course et de finir dans l'en-but. Cet essai, son premier en professionnel, le jeune racingman s'en souviendra longtemps...

La question : le pack du Racing 92, encore le talon d'Achille ?

Critiqué depuis plusieurs saisons maintenant pour son manque de caractère, le pack du Racing 92 a subi la foudre bayonnaise ce samedi. Dominés en mêlée et dans les rucks, les Franciliens se sont fait concasser par la robustesse des "gros" bayonnais, se faisant sanctionner a de trop nombreuses reprises. Si la touche a plutôt été sereine, le Racing 92 n'a jamais avancé lors des différents ballon-portés mis en place. D'où cette question : le pack de devant va-t-il encore être le talon d'Achille du Racing 92 ?