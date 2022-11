"Je pense que ce n’est pas le collectif girondin, mais qu’individuellement, on est passé à côté de ce match. Dans l’envie, tout ce qui doit être la base du rugby, se déplacer, courir, plaquer, mettre de l’intensité. Pour porter les ballons et avoir des soutiens proches ça ne demande pas de talent juste du travail. On est apathique en première période et on est tombé contre une équipe paloise qui avait bien préparé son match, mais qui avait surtout plus faim que nous. Mais nous de notre rugbystiquement y'a rien aujourd'hui."