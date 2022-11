Le sentiment est dur ce soir. On sort d'un match perdu largement contre Toulouse et d'un autre où on revient dans les derniers instants contre le Racing. Ce soir, la victoire est encore moins loin que sur les deux dernières rencontres à domicile donc c'est encore plus frustrant. Comme on le répète chaque semaine, on perd une nouvelle fois sur des détails. C'est agaçant ! Nous ne sommes pas assez précis, pas assez concernés. Je suis un peu dans l'incompréhension. On va partir en vacances la tête en bas. On va être dans l'urgence assez rapidement si on ne ramène pas de points de nos deux prochains déplacements (à Pau et Bordeaux, NDLR). Les équipes devant nous gagnent, nous non... Je prends mes responsabilités car je tente quelques passes, car je pense que c'est le jeu, qu'on est dans l'avancée, mais nous n'avons pas le bon rebond. C'est comme ça, c'est le sport de haut niveau. De temps en temps, on a de la chance, d'autres fois non... Alors qu'on mène d'un point à la mi-temps, on a cette baisse de régime entre la 40e et la 60e, que l'on paye cash ! C'est ça qui est frustrant. On sent qu'on est pas loin. Comme contre le Racing, nous avons cette réaction en fin de match, c'est le côté positif mais maintenant il va falloir passer à l'action. Le bilan est négatif. On s'était dit de finir ce bloc sur une victoire. Ce n'est pas le cas... Perdu !