Jono, qu’est-ce qu’il a manqué à votre équipe pour l'emporter ?

Pas mal de choses. On a fait trop d’erreurs pour gagner ce match. J’ai senti que le vent tournait au moment de l’essai de Tambwe en fin de première mi-temps. On a perdu le contrôle du match à ce moment-là, on a fait des choses intéressantes mais sur ces matchs de haut niveau c'est interdit de faire ce genre d'erreurs. Mon sentiment est que nous avons gagné deux points et non perdu.

A-t-il manqué le dernier geste à votre équipe pour passer devant ?

Oui j’ai en tête deux séquences où l'on arrive à cinq mètres de leur ligne mais finalement on gâche cela sur le dernier geste. Face à ce genre d’adversaire ça coûte cher. Il y a une vraie déception ce soir. On a manqué de maîtrise, il y a des choses positives certes mais les choix et l’exécution nous ont fait défaut.

On vous a vu très remonté contre le corps arbitral. Contestez-vous certaines décisions ?

On a réussi à mettre la pression sur Bordeaux mais au moment clé on a lâché la pression. Il n'y a zéro excuse sur l'arbitrage parce qu’on a eu les opportunités. Ce n'est pas bon. On peut être plus patients et aussi plus exigeants. On doit développer notre compréhension du jeu pour que cela ne se reproduise plus.

Ce match nul change-t-il votre préparation pour le déplacement à Castres ?

Étant donné que ce sera la période internationale, la préparation sera différente pour chaque équipe. Après les rapports médicaux lundi, on va maximiser le temps d’analyse et continuer de développer cette compréhension du jeu. C'est-à-dire comment mieux choisir certaines actions. Nous avons fait seulement cinq erreurs (rires) mais comme je l'ai dit cela ne se pardonne pas. Il faut aussi rendre hommage à Matthieu Jalibert.... il a été classe ce soir. On n'a pas fait le nécessaire pour gagner, mais grâce à notre caractère et notre défense on est resté dans le match. On prend ses deux points et on avance.

Propos recueillis par Clément Labonne