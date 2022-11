L'UBB peut nourir des regrets. Les Girondins avaient une balle de matchs à trois minutes du terme pour s'imposer à Perpignan. Sur une touche à cinq mètres de la ligne catalane, les Bordelais ont piloné la défense perpignanaise avant que Jefferson Poirot ne pense marquer l'essai du chaos. Si le pilier droit a bien franchi la ligne, M. Marbot, l'arbitre de la rencontre, a décidé de ne pas accorder l'essai, faite d'images claires sur le toucher dans l'en-but.

Après la rencontre, l'ancien capitaine du XV de France sur ce fait de jeu qui aurait pu changer l'issue de la rencontre et donner à l'UBB sa première victoire à l'extérieur de la saison. "On s’est retrouvé sur plusieurs aspects de notre jeu et on a ramené un point, on n’a pas totalement raté le coche. C’est vrai qu’on aurait aimé avoir un meilleur résultat. Dans les dernières minutes, Santi (Cordero, ndlr) met malheureusement un orteil en touche et l’essai est refusé. Je marque aussi mais l’arbitre ne peut pas le voir à l’arbitrage vidéo, ça aurait pu tourner en notre faveur. L’arbitre ne peut pas l’accorder, c’est clair et net, mais oui, dans un premier temps j’aplatis et un joueur de Perpignan arrive à mettre la main en dessous ensuite".

Par Philippe Girardie