C’est une décision qui a déstabilisé les Lyonnais. Elle était pourtant en leur faveur. A la 18e minute de jeu, l’arbitre de la rencontre Jonathan Dufort décidait d’exclure Tom Ecocahrd…. Pour dix minutes. Un carton pour un plaquage illégal sur l’arrière du Lou David Niniashvili. Mais c’est la couleur de ce carton qui a surpris les Lyonnais. Pour eux, il ne faisait aucun doute que l’arbitre allait sortir le rouge. « Les décisions arbitrales ne nous aident pas, sans rien enlever au match des Catalans, analysait le manager Xavier Garbajosa, On savait que le contexte allait être hostile et nous n’avons pas été déçus. Il y a ce carton jaune dont on peut rediscuter. Quand on nous demande de faire attention à la sécurité des joueurs, on va pouvoir m’expliquer comment cette action n’entraîne qu’un carton jaune. » Dans le camp catalan, David Marty ne voulait pas alimenter la polémique, prétextant qu’il ne pouvait pas être objectif pour juger cette action.

C’est finalement Jean-Marc Doussain qui commentait plus longuement ce fait de jeu, dont les images ont tourné longuement sur les écrans géants d’Aimé-Giral : « Je veux féliciter l’Usap mais il faut commencer par le sujet du carton jaune. On nous parle de la protection des joueurs et l’arbitre ne nous a rien dit sur cette action. On sait simplement que l’arbitre vidéo demande un carton rouge mais il prend la décision sur le terrain de mettre simplement un carton jaune. Heureusement que c’est Tom Ecochard, si c’est le numéro huit Lemalu je ne sais pas si peut Davit peut encore jouer au rugby ce soir. Cette décision arbitrale est un peu gênante pour moi. On parle tous les jours de protection des joueurs, on joue tous des matchs de haut niveau et nous sommes prêts à ça, mais là c’est un peu gros. Même si nous ne méritions pas de gagner, c’est un fait de match un peu bizarre car nous avons tous vu le même geste. Il n’est pas maîtrisé et touche la tête avec de la violence. Pour moi, il n’y avait pas débat sur cette action. Et ça aurait été la même chose si ça avait été contre nous. » Une incompréhension qui s’est ressentie sur la pelouse. David Niniashvili a dû quitter la pelouse pour passer le protocole commotion, heureusement avec succès, laissant sa place pendant quelques minutes à Jonathan Pélissié. Et pendant ce temps-là, Perpignan a marqué douze points… en infériorité numérique.