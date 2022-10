" On a beaucoup parlé de brive avant la rencontre, mais il n’y avait pas de revanche. Match après match, on passe des étapes. Il fallait confirmer notre victoire à Pau, c’est ce qu’on a fait. Brive venait de perdre à la maison contre Toulouse. Les Brivistes n'étaient pas venus en Touristes. On a bien attaqué le match et on l’a bien fini. C’est vraiment positif. On est sur les bons rails.On sait que maintenant nous avons deux déplacements à Montpellier et à Toulouse. Il va falloir s’accrocher. C’est à l’extérieur qu’on construit un groupe. Aujourd’hui, le groupe travaille bien et vit bien ensemble. Le rugby, ça ne change pas, ça se construit sur la conquête et la défense. On a été bons sur les phases devant. Sur la mêlée, je pense qu’on a franchi un cap. C’est vraiment intéressant. En défense, c’est pareil. Zéro points encaissés, c’est intéressant. On a été efficaces. On a encore une marge de progression en attaque. On n’est pas au maximum mais on va l’être. On doit avoir de l’ambition, Paris va en avoir."