"Ça a été dur, on tombe contre une belle équipe de Bayonne qui nous a mis en difficulté. C’est d’ailleurs pour ça qu’à la fin on était très content de gagner. On n'a pas été précis dans les moments clés, on a eu des temps faibles qui se sont enchaînés, mais on a su en milieu de deuxième mi-temps redresser la barre et s’offrir une victoire. Il y a eu du positif mais c’est loin d’être parfait."

"Il y a eu pas mal de secteurs où nous avons été défaillants, comme dans les rucks et dans l’enchaînement des temps de jeu. On prend cet essai en fin de première mi-temps, l’entame de la seconde période n’a pas été bonne… Il ne faut pas qu’on se leurre avec cette victoire, on a encore beaucoup de choses à travailler."

Par Philippe Girardie