Les tops

Gaëtan Germain

Auteur de 21 points, l’arrière de l’Aviron bayonnais a encore réalisé une partie de qualité. Face au Stade toulousain, il connaissait sa neuvième titularisation d’affilée (il a joué 695 minutes sur 720 possibles). Il est venu inscrire le premier du club basque, en bout de ligne, après seulement huit minutes de jeu. Il a également passé quatre pénalités et deux transformations (100%). En seconde mi-temps, alors que le Stade toulousain était revenu avec un tout autre visage sur la pelouse, Germain a fait du bien avec son jeu au pied d’occupation, à l’image de ce 50-22 à la 46e minute. Après neuf journées et 124 points inscrits, l’arrière est le meilleur réalisateur de ce Top 14 et il n’est pas étranger au bon début de saison du club basque.

Pierre Huguet

Arrivé de Carcassonne à l’intersaison, le troisième ligne a une nouvelle fois réalisé une solide prestation, notamment en défense. Pendant quatre-vingts minutes, il a plaqué aux quatre coins du terrain (19 plaquages réalisés, 2 manqués).

Guillaume Rouet

Si l’Aviron a réalisé une entame de folie, c’est en partie car son demi de mêlée, Guillaume Rouet, a mis beaucoup de rythme à la sortie des rucks. À l’image de cette pénalité jouée rapidement (2e), qui emmène une nouvelle pénalité que tentera Germain, le numéro neuf a joué juste.

Top 14 - Guillaume Rouet (Bayonne)Icon Sport

Eneriko Buliruarua

Le centre fidjien, qui n’avait plus été titulaire depuis la deuxième journée et la réception du Racing (10 septembre), a été percutant dès le début du match. Sa densité physique a pesé au milieu du terrain, où il a multiplié les charges (huit courses avec ballon) et a mis son équipe dans l’avancée.

Théo Ntamack

Pour sa première titularisation en Top 14, le numéro huit a réalisé une prestation intéressante. Il s’est montré très actif en attaque (douze courses avec ballon, cinq plaquages cassés) et n’a manqué qu’un plaquage en défense (neuf réussis). Avec l’absence des internationaux, il aura l’occasion d’engranger du temps de jeu pendant cette période pour continuer de montrer l’étendue de son talent.

Dimitri Delibes

Le trois-quarts centre a très probablement été le Toulousain le plus dangereux, offensivement, samedi soir. Sa vitesse lui a permis de franchir la défense basque à deux reprises (quatre plaquages cassés) et il a marqué le second essai de son équipe (75e).

Les flops

Arthur Retiere

Comme son frère, Arthur Retière a eu du mal au stade Jean Dauger, à un poste qui n’est pas forcément le sien, rappelons-le. Il se fait contrer (13e), puis sa sortie de camp, une minute plus tard, n'est pas bonne. Toulouse encaisse, sur l’action qui suit, l’essai de Facundo Bosch. Il a aussi commis des maladresses ballon en main.

Top 14 - Arthur Retière (Toulouse) face à BayonneIcon Sport

Edgard Retière

S’il avait plutôt réussi son match à Montpellier (début octobre, lors de la victoire du Stade 17-19), le numéro dix a été plus en difficulté face à l’Aviron. Il se fait contrer (25e) et son équipe encaisse, derrière, trois points. Face à la grosse pression mise par le club basque, il n’a pas su trouver la solution en première mi-temps et a logiquement été remplacé après six minutes, en seconde période.

Guillaume Cramont

Le jeune talonneur a vécu un match compliqué. Si son équipe a globalement été dominée en première période, les rouge et noir ont eu des touches intéressantes dans les 22 mètres bayonnais. Mais Cramont a manqué plusieurs lancers (28e, 34e) et Toulouse n’a pas réussi à concrétiser ses temps forts. Son remplaçant, Ian Boubila, a aussi connu des difficultés en touche.