"Je retiens la victoire évidemment même si ce match ne fut pas parfait. Nous n’étions pas très satisfaits de ce que nous avons fait en première mi-temps, même si nous avons déplacé les joueurs adverses. Mais on a mis plus de vitesse en seconde période, plus de réactivité aussi dans les soutiens et ça a fait la différence. C’est ce qui explique que nous soyons devenus plus performants. Sur mon essai, Finn me fait la passe et je vois un avant un peu fatigué qui se replace. Je me dis qu'avec une feinte ça peut passer et c’est ce qui s’est passé. C’est souvent dans ces conditions-là qu’on trouve des brèches, quand les avants sont fatigués en fin de rencontre, sans leur manquer de respect."

"Je reviens après une absence, oui c'était long et je n’avais pas l’habitude de patienter autant et c’était assez frustrant, mais il y a du monde dans l'effectif qui joue à ce poste-là, donc ça permet de relativiser et de prendre son mal en patience. Je me suis senti bien physiquement, mais je ne vais pas vous mentir, ce fut un peu dur sur la fin."