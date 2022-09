C'était à ce même endroit, le 27 dernier en finale de Challenge Cup face à Lyon, que Gabin Villière avait enlevé son casque. Blessé à une cheville, l'ailier du RC Toulon n'a plus foulé une pelouse depuis cette soirée.

L'intéressé, qui était présent en tant que représentant des joueurs, a accepté d'en dire plus concernant sa convalescence auprès de Var-Matin : "Ça va, on continue de travailler dur en soin et en salle pour revenir au plus vite. Il y a eu quelques complications avec mon ligament qui était complètement rompu, je me dois de prendre le temps pour revenir rapidement au niveau. C'est une période longue et délicate à gérer pour revenir au plus vite. J'espère tenir un délai de trois semaines, sans certitude puisque j'ai eu des complications personnelles liées à des choses que je trainais depuis un certain temps."