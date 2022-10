Comment expliquez-vous vos entames tonitruantes de ces dernières semaines ?

Je l’explique par l’investissement et la concentration. Toute la semaine, on sent ça. Ça se concrétise encore rapidement ce soir. L’entame est bonne, et le match devient plus facile. C’est une des satisfactions. Surtout, on a su être constant de bout en bout. On a vu une notion de plaisir. Le groupe s’est impliqué de manière collective. On n’a pas vu de l’individuel. On a été concentrés sur des choses simples. Grâce à ça, on a réussi à mettre un score ample.

Et surtout, vous avez enchaîné un deuxième succès de rang...

On rentre dans une dynamique, on doit l’entretenir et la faire grossir. À travers l’attaque et la défense, on voit l’engagement de nos joueurs. On a montré de l’excitation et de l’envie dans tous les domaines. On capitalise de la confiance. On ne connaît pas de recette miracle, mais on s’implique. Nos leaders véhiculent de bons messages. Ils sont exemplaires.

Quel est le secret de ces entames ?

Je ne pense pas qu’on a changé quelque chose. Mais, le match de Perpignan a foutu une claque terrible au staff et aux joueurs. On a envie de ne pas revivre ce genre de moment. On se prépare bien, et on est vrai dans la qualité de ce qu’on produit. On travaille mieux. Les joueurs ne font pas pour nous faire plaisir. Ils donnent du sens à ce qu’ils font. Directement, vous avez pu voir une équipe prête dès la chasse sur le coup d’envoi. On a eu une emprise. On a tenu le ballon pour s’exprimer.

Au-delà de l’attaque, on a vu votre groupe se féliciter surtout lors des phases défensives…

Ce sont des choses importantes. Ça fait plaisir de voir les mecs se congratuler. On a montré qu’on prend goût à ne rien lâcher. On sait que le Top 14 est éprouvant. Ça demande beaucoup d’organisation, de caractère, et de volonté. Le comportement du groupe fait plaisir.

Vous avez laissé Brive à zéro point. Est-ce que c’est anecdotique ?

Non. Quand tu ne prends pas de points, ça veut dire que tu t’es envoyé et que tu n’as rien lâché. Ce soir, j’ai vu ça ! On peut retenir les essais, mais je retiens surtout la performance en défense. Pendant vingt minutes, en première période, nous n’avons pas eu le ballon. Pendant ce moment, on ne lâche pas. À cinq mètres de notre ligne d’en-but, on a su les faire reculer jusqu’en dehors de nos 22 mètres. C’est un super boulot. Il y a une bonne énergie. La défense est un moteur et ça démontre ton tempérament.

Votre équipe vous a-t-elle impressionné sur ces temps faibles notamment en première période ?

On se protège avec notre début de rencontre. Mais, on a eu le mérite de ne pas tomber dans la facilité. Il n’y a pas eu de délitement. On a été consistants. Ça a été le maître-mot cette semaine. Mais, je préfère le voir sur le terrain.

Votre infirmerie est vide, et on voit une équipe complètement différente. On sent une véritable émulation…

Bien sûr ! Tout le monde a envie d’y être. Ça fait plaisir de voir des mecs taper à la porte. Quand on part à Pau, Cheslin (Kolbe) et Duncan (Paia’aua) ont demandé à accompagner le groupe. Ce sont de bons messages ! Ce groupe vit bien, et il veut performer. Ce soir, on finit en plus sans pépins. Le protocole commotion de Dréan a été bon. On touche du bois pour rester au complet.

Qu’avez-vous pensé du match de Kolbe ?

Je veux d’abord revenir sur l’avant-match. Cheslin apporte de la confiance dans la semaine. Il apporte de la précision et de l’engagement. Kolbe passe devant les autres. Quand tu as un joueur d’un tel calibre, tu ne fais pas de concession sur l’implication que tu dois avoir. Kolbe est un moteur pour Toulon. Ce soir, vous avez vu comme tout le monde son engagement. Il n’a pas touché beaucoup de ballons, et on se doit de lui en donner encore plus. En revanche, il a apporté précision, générosité, et engagement. C’est positif pour l’équipe ! À ce poste, on a des mecs avec moins d’expérience comme Gaël (Dréan) et Jiuta (Wainiqolo). Ils sont en train d’apprendre avec lui. C’est enrichissant.

Par Mathias Merlo