Les tops

Wenceslas Lauret

Peu de Racingmen ont été à leur avantage en première période. Mis en difficultés par l’USAP bien plus à l’aise avec le cuir, le club des Hauts-de-Seine a dû se résoudre à prendre les points qui se présentaient, à revenir aux bases avec du combat, des groupés pénétrants. Lauret dans ce registre a fait du bien à ses coéquipiers. Il est aussi l’auteur de l’essai qui permet au Racing de recoller en première période, alors en plein doute. En deuxième période, il signe un doublé, bien au soutien d'une offensive en fin de match, qui donne le bonus au Racing.

Finn Russell

C'est simple, son entrée a tout changé. Sur le banc au coup d'envoi, Gibert lui étant préféré, il entre dès la pause et redonne des couleurs à son équipe. Il marque un essai, inscrit 16 points au total, et surtout sa fluidité, sa capacité à accélérer le jeu change complétement le visage du Racing. Quand il joue comme ça, Finn Russell rappelle au monde du rugby qu'il est un sacré joueur.

George Tilsley

George Tilsley - PerpignanIcon Sport

Tristan Tedder

Il s’est d’abord occupé à tout. Auteur de 15 points, il est à la conclusion du premier essai qui permet à l'Usap de prendre confiance. Parfait face aux perches, il a constamment fait jouer autour de lui, en se posant peu de questions. Il a bien animé l’attaque, tout proche d’être décisif sur une belle passe au pied en première période mais le rebond en a décidé autrement. Quelques choix laissent à désirer néanmoins, et notamment quelques ballons lâchés au pied alors que Perpignan faisait mal au Racing sur chaque conservation longue. Il sombre comme son équipe dans le second acte et souffre face à l'accélération du jeu des Racingmen.

Les flops

Siosiua Halanukonuka

Rapide contexte : l’USAP mène 14 à 6 à la 30ème minute après un essai de Boris Goutard et domine largement les débats. Arthur Joly, le pilier droit, est obligé de laisser sa place sur blessure. Halanukonuka, sur son premier ballon, échappe le cuir et Lauret quelques temps de jeu plus loin, redonne de l'espoir au Racing. Une bévue qui coûte cher alors que Perpignan faisait largement douter l'équipe de Laurent Travers. Obligé de finir le match, il a souffert en deuxième période physiquement.

Camille Chat

Comme l’ensemble du Racing, Camille Chat est passé à côté de sa première période. L’international français n’est pas le seul fautif, mais de par ses qualités et son potentiel, il symbolise parfaitement l’état général des Racingmen, complètement bousculés par des Perpignanais. Il sort d'ailleurs dès la mi-temps, remplacé par Janick Tarrit, qui a terminé la rencontre.

Camille Chat - Racing 92Icon Sport

Lucas Dubois

L'ailier perpignanais a tenté de relancer beaucoup de ballons, parfois avec réussite. Mais l'Usap a fini par déjouer, et la tactique, payante en première période, de jouer tous les ballons, n'a pas fonctionné dans le second acte. S'il n'est pas auteur d'un mauvais match (comme l'ensemble de ses coéquipiers), il n'a pas non plus su se montrer décisif dans les moments forts de son équipe.