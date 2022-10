"Ce qui nous fait défaut depuis le début de saison, ce sont ces pertes de balles... On marque des points, et sur le renvoi, pénalité, et on reprend trois points. Nous sommes toujours dans la réaction. Nous sommes allés chercher un point de bonus, c'est un moindre mal. Vu la physionomie du match, on s'en sort bien avec ce point. En étant un peu objectif, je pense qu'en menant de vingt points, les Racingmen ont un peu baissé la cadence, ce qui nous a ouvert des portes. Nous n'avons pas lâché, je suis fier de l'équipe car nous sommes allés le chercher ce bonus ! L'équipe est dans une situation compliquée, nous devons retrouver le chemin de la victoire, on ne peut pas se satisfaire d'un point de bonus défensif. On s'était dit qu'on était capable de le faire, de marquer. Quand on déplace le ballon, on est dangereux, on les a mis à la faute. Après il faut que l'on soit plus précis, plus concentrés pendant 80 minutes. On fait des erreurs de cadets sur les coups d'envoi où on prend des essais comme c'était déjà le cas contre Toulouse, ce n'est pas possible ! Les interceptions nous font encore très mal... Celle d'Imhoff (sur l'essai de Baudonne) est le tournant du match, alors que nous sommes sur un temps fort, ils nous crucifient. Il faut gommer ces erreurs, sinon nous arriverons pas à regagner... On s'est promis après les trois derniers matchs de ne rien lâcher, de tout tenter, de jouer les coups, c'est ce qu'on a fait. Ça nous a sourit, mais il faut le faire plus tôt dans le match. On a des qualités offensives, des pattes derrière, mais il ne faut pas jouer avec le frein à main et la peur au ventre. Nous n'avons pas rempli notre objectif de partir avec quatre points, il faudra le faire impérativement la semaine prochaine contre La Rochelle. Nous sommes dans une situation compliquée, mais on s'y est mis tout seuls, on va s'en sortir tout seuls aussi, ensemble... On sait qu'on va batailler jusqu'à la fin pour le maintien. Chaque point sera important !"