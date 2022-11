Ronan O'Gara a vécu une après-midi parfaite, ce samedi. Après trois semaines de coupure, les Rochelais ont redémarré très fort le deuxième tiers du championnat en infligeant un cinglant 53-7 au Castres olympique, venu avec une équipe remaniée. Outre la performance impériale de ses hommes, validée par un point de bonus offensif, le manager irlandais s'est offert un tour d'honneur avec les Maritimes. Au milieu de la joie qui ennivrait Marcel-Deflandre, les supporters rochelais ont commencé à chanter à l'unisson pour leur entraîneur. "O'Gara ! O'Gara ! O'Gara !". Le nom de l'ancien Munsterman résonnait puissamment dans l'enceinte rochelaise, en guise de soutien contre sa récente suspension.

Le 23 novembre dernier, Ronan O'Gara écopait de dix semaines de suspension pour "atteinte à l'intérêt supérieur du rugby". Plus précisément, l'Irlandais a été sanctionné pour son comportement envers Franck Maciello, directeur national de l'arbitrage français, et les membres de la commission de la discipline. Ronan O'Gara a adressé plusieurs messages particulièrement déplacés pour se plaindre de l’arbitrage en des termes jugés "très mal venus, pour ne pas dire plus", selon une source interne à la Ligue.

O'Gara aussi indiscipliné que convoité

Les présidents de la FFR et la LNR avaient alors saisi la comission de discipline pour juger ces fameux messages. Cité cinq fois depuis son arrivée à La Rochelle, "ROG" a paradoxalement élevé le Stade rochelais sur le toit de l'Europe, en mai 2022 face au Leinster. Des résultats qui confèrent à l'Irlandais une certaine aura, qui dépasse les frontières de l'Hexagone.

Champions Cup - Ronan O'Gara, Pierre Bourgarit et Will Skelton (La Rochelle)Icon Sport

En effet, la Fédération anglaise aurait fait de l'ancien ouvreur l'une de ses priorités pour remplacer Eddie Jones à la tête du XV de la Rose, après le Mondial 2023. Le principal intéressé est d'ailleurs séduit à l'idée d'entraîner une sélection nationale aussi prestigieuse. "Être sélectionneur de l'Angleterre ? Bien sûr que cela m'intéresse" a-t-il déclaré debut novembre. Sous contrat avec le Stade rochelais jusqu'en 2024, "ROG" a des vues sur l'étranger et pourra longuement réfléchir sur son avenir. Le technicien irlandais ne sera en effet requalifié que le 10 janvier 2023. Le temps également de recevoir l'amour du public rochelais lors de prochaines victoires...