"Amoureux et Supporters du CAB Brive Corrèze inquiets et en colère". Dans cette lettre, adressée aux membres du conseil du surveillance, du directoire, au président Simon Gillham et au directeur général Xavier Ric, les supporters corréziens demandent des "actes forts et des réponses à nos multiples interrogations". Ces derniers demandent ainsi des comptes sur le recrutement, l'arrivée de Ian Osborne au club, le dossier Nicolas Sanchez, le staff et la gestion du club. Pour espérer être entendus, les supporters ont signé cette lettre, sous forme de pétition, plus de 1100 fois en 24 heures.

Le CA Brive se déplacera ce samedi, à 17h, sur la pelouse de l'Union Bordeaux-Bègles pour espérer stopper sa série de sept revers de suite, et ainsi souffler un peu au classement.