Malmené par les blessures ces derniers mois, Emerick Setiano (26 ans) a décidé de poursuivre l’aventure avec son club de toujours en professionnel, alors qu’il arrivait en fin de contrat au terme de cet exercice. Devant la presse, le pilier droit a expliqué son choix : "J’avais un plus an avec le club. On a décidé de continuer l’aventure sur les trois prochaines saisons. C’est une bonne chose. J’ai pu discuter avec le staff. Je crois au projet."

Le pilier droit fait face à une forte concurrence sur la Rade, avec l’émergence de Beka Gigashvili. Malgré cet état de fait, il a justifié son choix : "Je ne pouvais pas partir comme ça sans rien avoir gagné ici. J’ai l’amour du club, et c’était difficile de partir sans avoir repris mon maillot. J’ai juste envie de faire de mon mieux pour que l’équipe avance."

Par Mathias Merlo