Quelle est votre première réaction après ce match assez extravagant dans son scénario ?

Nous sommes très contents évidemment. Nous voulions entrer dans les six premiers, nous n’avions jamais gagné à l’extérieur depuis le début de la saison. Nous le faisons à une semaine de la coupure après le bloc de dix matchs, c’était donc très important.

On a imaginé que vous alliez gagner très largement ce match, vous avez mené 43 à 17 à quinze minutes de la fin. Qu’est ce qui expliquait cette supériorité ?

Prendre le score ici, c’est toujours important . On sait que le public va devenir forcément moins fervent, on a donc pris de l’avance très tôt, on a toujours gardé une dizaine de points d’avance et donc nous avons toujours été en confiance. Et puis, on marqué à un moment clé, à la 50eme, cet essai qui a fait basculer le match.

Cet essai de Maxime Baudonne, sur un contre de Imhoff poursuivi par Spring fut-il le tournant du match ?

Oui, il nous a fait passer à 26-10 et le fait de prendre le large donne forcément de la sérénité. Ce genre de petits matelas est souvent capital. L’adversaire y croit un peu moins, il joue plus vite, il fait des petites bêtises, le public est moins enthousiaste. On a su en profiter.

Quid de cette fin incroyable, avec ces trois essais des Brivistes qui leur a offert un point de bonus totalement inespéré ?

Ce fut un mélange d’une rigueur en baisse de notre part, alors que de l’autre côté, les Brivistes montraient de belles valeurs pour venir arracher ce bonus défensif.

Toulouse s’était imposé ici, ainsi que Montpellier ou Lyon. Autant de candidats au Top 6. Aviez-vous spécialement ciblé ce match à Brive pour faire un coup ?

Non pas spécialement, vous savez même si nous avions perdu, nos productions à l’extérieur n’ont pas été si mauvaises. A La Rochelle, nous avons fait bonne figure, nous sommes restés proches d’eux jusqu’à la fin. A Toulouse, on a pris un interception à la 70eme, à Bordeaux, on a résisté face à une très bonne équipe. Notre seul regret, c’était à Bayonne, où on a eu de l’avance avant de faire une mauvaise deuxième mi-temps.

En touche, vous avez été capables de piquer quatre ballons à l’ adversaire à des moments importants. On imagine que c’est une satisfaction….

Oui, notre touche défensive nous a fait du bien, je me souviens notamment d’un ballon intercepté dans nos cinq mètres et qui nous a fait vraiment du bien, car il nous a permis de nous dégager sans prendre de points. Ces quatre ballons ont aussi compensé ceux qu’on a perdus sur nos propres lancers, mais Brive a un très bon alignement défensif et on le savait.

Sincèrement, étiez-vous inquiet après le dernier essai de Brive ? Après tout, le CAB était euphorique, il pouvait espérer gagner in extremis.

Disons que le match était bien avancé. On avait eu pas mal de points d’avance, alors espérait donc malgré tout tenir, même s’il restait une possession adverse et que le match était devenu fou-fou-fou. Mais au final, les gens ont pris du plaisir, et Brive a fini sur une note très encourageante, et c’est bien pour ce club.