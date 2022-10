Il y a des chiffres qui ne trompent pas. Avant le début de cette neuvième journée de Top 14, les Palois n’avaient plus battu les Rochelais depuis.. le 10 mars 2018 et une victoire à domicile 18 à 15 en championnat. Les chiffres étaient encore plus cruels pour Pau, lisez plutôt : Avant la rencontre, les Béarnais restaient sur sept défaites consécutives. Plus fort encore, la dernière victoire à La Rochelle de Pau remontait à l’année 1998. Bref, une éternité. Qui a pris fin cet après-midi après l’immense exploit des joueurs de Sébastien Piqueronies, vainqueurs en toute logique d’une formation rochelaise fantomatique (38 à 21).

Dans un Top 14 où les « petits matchs » ne veulent plus dire grand-chose (pour preuves le succès de Bayonne contre La Rochelle, de Pau contre Toulouse), les séries négatives peuvent faire mal au moral au moment d’aborder une rencontre. 13ème du championnat, incapable de gagner depuis cinq matchs, Pau arrivait à La Rochelle, du moins sur le papier, comme la victime parfaite pour des Maritimes revanchards après la défaite à Toulouse. Pourtant, le staff palois ne voulait pas faire l’impasse sur ce match, qui plus est sans les internationaux français de La Rochelle (Alldritt, Danty, Tanga, Bourgarit, et les joueurs suspendus (Wardi, Sclavi). Avec une composition ambitieuse, la Section débutait la rencontre avec des certitudes aperçues à Lyon, avec ce point de bonus ramené.

Zack Henry dévore Hastoy, Emilien Gailleton impressionne

Le match était assez pauvre dans le contenu, en partie à cause de Rochelais maladroits, mal organisés, perdant des ballons dans les rucks assez inhabituels. En face, les Palois avaient un plan de jeu respecté à la lettre : ne pas se mettre en danger dans son camp, être très présent sur les zones de contestes, et jouer rapidement en contre chaque ballon perdu. Reilhac à la 18ème profitait une première fois d’une mésentente entre Rhule et Dulin pour aplatir le premier essai. Malgré la réaction en mêlée des locaux (7-7), les Palois ne s’affolaient pas et Emilien Gailleton faisait la différence après une interception de Jordan Joseph (14-7, 32ème). A la pause, Pau menait 17 à 14 après la réduction de l’écart de Leyds, sur la seule action d’envergure rochelaise de la partie.

Alors qu’Antoine Hastoy faisait son retour comme titulaire dans les rangs rochelais et disputait un match particulier face à ses anciens coéquipiers, c’est son remplaçant à l’ouverture, le palois Zack Henry, qui a disputé une partition presque parfaite. Face aux perches, il a stoppé le retour des Jaune et Noir dans le deuxième acte avec un 7 sur 8. Surtout, son jeu au pied d’occupation, ses nombreuses chandelles, et sa passe décisive rasante au retour des vestiaires pour Emilien Gailleton (22-14, 43ème) ont fait très mal aux Rochelais. Pau faisait d’ailleurs la différence en cinq minutes avec deux essais (Gailleton et Jordan Joseph) pour mener 29 à 14 sous la stupeur des 16 000 supporters rochelais, surpris, comme tous, par la physionomie de la rencontre.

Des Rochelais fantomatiques

Longtemps, on a cru que les Rochelais allaient finalement se remettre la tête à l’endroit, malgré une terne prestation. Mais sans Atonio, Alldritt, Bourgarit et consorts sur le banc, les solutions étaient moindres aujourd’hui. Alors les champions d’Europe ont continué d’envoyer du jeu sur les extérieurs. Poussés par leur public, le scénario avait déjà été connu ici à La Rochelle. Pas aujourd’hui. Car les ballons ne sont jamais arrivés proprement sur les finisseurs, car la mêlée, pourtant le seul secteur de jeu favorable aux Jaune et Noir, a commencé à se griser. Matthias Haddad, le jeune troisième ligne de retour en Top 14 après une longue absence, avait pourtant montré le chemin sur une touche à cinq mètres (21-29, 51ème). Les Palois ont gardé le contrôle des événements, contrairement au week-end dernier à Lyon. Les Maritimes commençaient à s’agacer, à se mettre davantage à la faute, permettant à Zack Henry d’engranger des points. Sans idée, les locaux voyaient les Béarnais prendre le large et le suspense a coupé court. Au final, Pau, qui encaissait normalement toujours 19 points en venant à La Rochelle, s’imposait 38 à 21, une des plus grosses défaites rochelaises à domicile depuis pas mal d’années et laisse la 13ème place du classement à Perpignan, malgré le même nombre de points. Pour les Maritimes, à quelques jours d’Halloween, c’est la soupe à la grimace. Une réaction sera attendue à Brive dans une semaine. Car à voir la tête de Ronan O’Gara dans les tribunes, les prochains jours vont être longs pour les champions d’Europe.