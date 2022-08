Que retenez-vous de ce premier galop estival ?

Il y a quelques séquences positives mais il n’y a pas grand-chose à en retirer si ce n’est que c’était une mise en jambes. On a manqué de précision sur les rucks, sur la conquête en touche en seconde période. Il y a eu beaucoup de turnovers. Ce n’est pas un match sérieux. Disons que ça nous donne une base au travail. La semaine prochaine (vendredi face au Racing), il va falloir élever le niveau.

On imagine que vous attendiez plus de vos joueurs dans la mise en place de votre rugby…

Ce n’est pas sur la mise en place que j’attendais des choses car ce n’est pas sur le jeu que l’on a le plus travaillé jusqu’à présent. C’est plus sur l’exécution que ça a été en-deça. On a manqué de précision et ça m’agace.

Comment avez-vous trouvé vos joueurs physiquement ?

Plutôt bien. Après, il n’y avait pas beaucoup de rythme, c’était assez hâché. La grosse satisfaction, c’est qu’il n’y a pas de blessé. Ca compte.

Perpignan-Montauban, match amical 2022Midi Olympique

Le fait de perdre ce match à la toute fin après ce ballon perdu dans vos 22 mètres a-t-il une quelconque importance ?

C’est anecdotique. Surtout vu la manière dont ça s’est passé. On a tenté d’aller marquer pour gagner le match, finalement on le perd. Si ça avait été une rencontre de championnat, ça aurait été différent.

Beaucoup de jeunes ont eu du temps de jeu : qu’en avez-vous pensé ?

Je suis content du petit Tuilagi, bien. Nino (Seguela), aussi, il y a eu des choses bien même s’il y a la défense. Il y a des satisfactions aussi sur les pros. J’ai vu des joueurs prêts.

Il y avait deux XV pour chaque mi-temps et de nombreux cadres au repos. Peut-on s’attendre à voir le groupe resserré pour le deuxième match de préparation face au Racing 92, vendredi prochain ?

Oui, on va réduire l’effectif et ce sera plus sérieux.