C’est une nouvelle qui fait du bien. L’ailier Daniel Ikpefan va faire son grand retour à la compétition ce samedi lors du déplacement de la Section paloise à la Paris La Défense Arena pour affronter le Racing 92. Présent dans le groupe élargi la semaine dernière pour la réception de Toulon, l’ancien joueur du RCT avait même participé à l’échauffement avant de rejoindre les tribunes. Il sera titulaire une semaine plus tard pour débuter sa saison, lui qui avait dû être opéré du ménisque externe le 28 juillet dernier. Un peu plus de deux mois plus tard, le voici de nouveau apte pour jouer en Top 14.

C’est une très bonne nouvelle pour la Section paloise qui n’a pas de chance depuis le début de saison avec les joueurs susceptibles de joueur à l’aile. En effet, le Fidjien Aminiasi Tuimaba (cheville) et l’international portugais Vincent Pinto (pouce) se sont blessés quelques jours avant la reprise du championnat, lors de la dernière étape de l’InExtenso Sevens disputée au Hameau. Tous les deux ont dû subir une intervention chirurgicale le 6 septembre et ne peuvent toujours pas postuler. En début de saison, la Section avait pu compter sur le retour de l’international australien Jack Maddocks, auteur d’un doublé prometteur face au Stade toulousain.

Une pluie de blessés

Malheureusement, ce dernier est depuis retourné à l’infirmerie. Après la défaite face à Toulon, c’était au tour de Mathias Colombet. Victime d’une déchirure à un ischio, l’ancien septiste est lui aussi indisponible pour une durée indéterminée. Il ne faut pas oublier l’entorse du genou du polyvalent Eliott Roudil, très important dans le système défensif, qui était positionné à l’aile lors de son dernier match face à Toulouse.

Le retour de Daniel Ikpefan est une petite bouffée d’oxygène pour la ligne d’attaque béarnaise privée de la puissance de Nathan Decron depuis le début de la saison alors que le retour de Tumua Manu, espéré face à Toulon, a finalement été reporté. Ce dernier sera toujours ménagé pour ce déplacement en région parisienne. L’ouvreur Zack Henry doit lui aussi passer son tour et se reposer après une commotion subie face au RCT. Le manager béarnais compte donc précieusement les balles restantes dans son barillet. Il n’y en a que trois au poste d’ailier avec Thomas Carol, plus souvent utilisé à l’arrière, et Eoghan Barrett. L’expérience de Daniel Ikpefan ne sera pas du luxe pour ce match face au Racing 92, d’autant plus qu’il retrouve un terrain où il se sent bien, puisqu’il avait inscrit là-bas son seul essai de la saison dernière : le premier pour la Section paloise dans un match totalement fou.