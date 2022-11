"Équipe de Pro D2", "on n’est pas le premier avril", "on marche sur la tête"... La traditionnelle annonce de la composition de Clermont a suscité l’émoi sur les réseaux sociaux parmi les supporters auvergnats. Une déferlante de commentaires critiques s’est abattue sur les comptes de l’ASM. Étienne Falgoux, Sébastien Vahaamahina, Yohan Beheregaray et même Baptiste Jauneau ne seront pas du déplacement à Paris La Défense Arena. Une incompréhension pour bon nombre d’aficionados clermontois tant les Jaunards sont en retard sur leurs temps de passage.

Après avoir conclu le premier bloc de dix matchs avec une cinglante défaite contre l’Aviron bayonnais, l’ASM se classait neuvième avec vingt-deux points avant le début de la journée. Le pire début de championnat des Clermontois depuis l’instauration du Top 14, en 2005, qui sont néanmoins à trois points de la sixième place. Dès lors, Jono Gibbes et son staff auraient pu faire du déplacement au Racing 92 une priorité. Mais le manager néo-zélandais en a finalement décidé autrement, avec l’idée certaine de cibler la venue de Montpellier au stade Marcel-Michelin, samedi prochain.

Top 14 - Kevin Viallard (Clermont)Icon Sport

Si le pack a largement été remanié, la ligne d’arrières a plutôt fière allure, avec les présences de Raka, Moala ou Delguy. Mais ce déplacement en terre francilienne sera également l’occasion de découvrir Yoni Tuataane, jeune espoir de l’ASM.

Le grand saut pour Tuataane, Viallard à la relance

À dix-neuf ans, le troisième ligne découvrira le Top 14 ce dimanche, au milieu des sons et lumières de Paris La Défense Arena. Aligné sur le banc des remplaçants, l’ancien vannetais profite, malgré lui, de l’hécatombe clermontoise en troisième ligne (Iturria suspendu, Yato, Fischer, Dessaigne, Cancoriet blessés) pour potentiellement disputer ses premières minutes dans l’Élite. Convoqué à plusieurs rassemblements chez les Bleuets la saison passée, ce flanker très mobile s’était fait remarquer lors de la deuxième étape de l’InExtenso Supersevens à La Rochelle, cet été.

Autre joueur à suivre, Kevin Viallard n’a plus joué depuis le 8 octobre et un déplacement malheureux à Toulouse. Avec seulement quarante-quatre minutes dans les jambes, le jeune demi de mêlée (22 ans) s’est fait doublé par Baptiste Jauneau dans la hiérarchie des numéros 9 clermontois. Face au Racing, Viallard sera pour la première fois aligné aux côtés d’Anthony Belleau. L’ouvreur sera d’ailleurs capitaine, en l’absence d’Iturria et Vahaamahina.

Par Clément LABONNE