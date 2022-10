Clermont l'attendait, Clermont l'a obtenu. Ce samedi après-midi, les hommes de Jono Gibbes étaient venus chercher leur premier succès à l'extérieur de la saison, sur la pelouse d'Aimé-Giral. Mission accomplie au bout d'un match peu emballant, mais au cours duquel les Auvergnats ont su faire preuve de maîtrise pour mettre à terre l'équipe de Perpignan (20-10), désormais lanterne rouge du Top 14.

Dès les premières minutes, l'ASM prenait la tête. Grâce à une pénalité signé Anthony Belleau, les Jaunards menaient au score 3-0 (3e). Les minutes qui suivaient laissaient place à un florilège de fautes catalanes, qui offraient plusieurs munitions aux visiteurs. Toutes n'étaient pas forcément bien exploitées, faute parfois de justesse technique, mais au moins, Belleau enquillait un deuxième coup de pied (6-0 ; 8e).

Peu en vue sur leurs premières rares offensives, les Perpignanais s'en remettaient également à leur demi d'ouverture, Tristan Tedder, pour réduire l'écart (3-6), deux minutes plus tard. Mais il en fallait plus pour bousculer l'édifice auvergnat. Profitant de la réussite de son buteur, l'ASM reprenait six points d'avance avant le quart d'heure de jeu (9-3).

Plus d'informations à venir...