Comment avez-vous remporté ce combat face au Stade toulousain ?

On savait qui on recevait. On s’est donc mobilisé dès le début de semaine pour préparer au mieux cette rencontre. On réalise le résultat que l’on s’était promis. On a fait un match complet, dur, de caractère. On est très satisfaits ce soir. On était poussés par 15 000 supporters. On sentait le stade en fusion pour la réception de Toulouse. On voulait agresser cette équipe car elle est très joueuse. Il ne faut pas lui laisser trop d’espaces. C’était le mot d’ordre de la semaine. Il fallait étouffer les Toulousains, les mettre sous pression. Nous sommes parvenus à la faire.

Le carton rouge contre Richie Arnold est-il le tournant du match ?

Pas forcément, car on a vu la saison dernière que beaucoup d’équipes qui avaient subi des cartons étaient parvenues à remporter les matchs. Il fallait donc être méfiants. Ce soir, le carton rouge vient d’un geste accidentel mais c’est un plaquage haut qui entraîne l’exclusion selon la règle. On a essayé de rester concentrer sur notre jeu. On a continué de pousser et c’est passé.

La Section tient-elle son match référence ?

Ça fait du bien, mais la saison est très longue. Nous devons rester modeste et garder les pieds sur terre. On va bien profiter mais on sait que nous allons chez les champions de France le week-end prochain. Nous sommes satisfaits de ce que nous avons fait mais il reste des choses à régler, des imperfections à gommer. Il y a eu aussi de la précipitation.

La Section a enfin marqué par sa ligne de trois-quarts cette saison...

Nous avons essayé de mettre du volume, du jeu. On voulait déplacer les Toulousains pour ne pas s’exposer à leur huit de devant qui est très performant et qui gratte beaucoup de ballons en faisant la guerre au sol. Nous avons essayé de trouver des solutions sur les extérieurs et ça a fonctionné.

Est-ce un soulagement ?

C’est toujours plaisant de marquer ce genre d’essais mais il faut surtout récompenser le travail des gros car ils ont livré une belle partition en conquête. Ils nous ont fait du bien sur les ballons portés, ils ont tenu en mêlée et nous avons eu nos touches. Les gros ont beaucoup circulé et c’est pour cela que nous avons eu des espaces.