L’été indien s’est prolongé sur la Rade avec 25 degrés au compteur, et les supporters du RC Toulonnais avaient de quoi arborer un large sourire. Victorieux à Pau (17-34), samedi dernier, les Rouge et Noir ont fait plaisir aux habitués de Mayol, venus en nombre à l’entraînement ouvert à la presse et au public.

Pour accompagner ce début de semaine, une autre bonne nouvelle est venue égayer l’après-repas. En guise de cerise sur le gâteau, à l’aile droite, Cheslin Kolbe est apparu en pleine forme sur le terrain du RCT Campus. Absent depuis le début de la saison après une fracture de la mâchoire contractée avec l’Afrique du Sud, lors du Rugby Championship, le champion du monde est en avance sur ses temps de passage.

"Il va bien, il participe à toutes les séances, on est en train de monter crescendo sur toutes les attitudes aux contacts, on le protège là-dessus, a informé Franck Azéma, la semaine dernière. C’est bon de le voir. Il retrouve des automatismes en termes d’accélération pour avoir la caisse et pouvoir performer et attaquer un match prochainement. Le plus tôt possible mais on va respecter le scénario par ce qui a été dit en termes de contacts."

Top 14 - Cheslin Kolbe (Toulon).Icon Sport

"J’espère que les blessures me laisseront tranquille"

"Le plus tôt possible" devrait donc être pour la réception du CA Brive, pour la 6e journée de Top 14. Débarrassé de sa chasuble à croix rouge indiquant qu’il était toujours blessé lors des dernières semaines, Kolbe a formé le trio arrière avec Salles et Dréan. Ce trio devrait probablement entamer la partie face aux Coujoux. Initialement, le retour à la compétition du môme de Kraaifontein était programmé dans le courant du mois de novembre prochain. Preuve s’il en fallait que le meilleur joueur du Top 14 lors de la saison 2018-2019 est bien décidé à montrer son meilleur rugby au peuple de Besagne.

Auprès de RCT Play, il y a deux semaines, Kolbe s’était exprimé à son retour en France : "Je suis content d’être revenu à Toulon, je vais bien, ma mâchoire va mieux. Pour moi, c’est semaine après semaine avec les kinés et les préparateurs physiques. Je suis content de revenir et j’espère que les blessures me laisseront tranquille désormais. Je vais voir avec eux pour revenir sur le terrain." Réponse officielle vendredi pour savoir s'il sera bien de la partie face aux Brivistes.

Mathias Merlo