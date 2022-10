Les Tops

Cheslin Kolbe

Quand il est dans une forme comme cela, Cheslin Kolbe est époustouflant. Le Sud-Africain, de retour à un très haut-niveau, a fait énormément de mal à la défense castraise par sa créativité et bien sûr ses appuis et sa vitesse. Très remuant, il a inscrit le premier essai des siens, son deuxième en trois matchs cette saison. Plus globalement, il a cassé six plaquages (record du match) et réalisé un franchissement.

Facundo Isa

Le troisième ligne a vu la mêlée des siens dominer celle de Castres, mais il a aussi réalisé une jolie performance personnelle. Souvent trouvé par ses coéquipiers pour gagner de précieux mètres, le Puma a fait parler ses conditions athlétiques, perçant notamment une fois la ligne défensive castraise. Difficile à plaquer, il aura fait un gros boulot.

Antoine Zeghdar

L'ailier du CO aura su se montrer décisif dans ce match, malgré la défaite des siens. Sur le premier essai du CO, il saute au-dessus de tout le monde sous la chandelle de Le Brun avant de servir Santiago Arata. En seconde période, alors que Castres venait de revenir à cinq petits points des Toulonnais, il réalise une superbe cuillère sur Waisea alors que les Toulonnais filaient à l'essai. Un geste décisif qui maintenait donc les siens en vie.

Les Flops

Louis Le Brun

Formé à Toulon, le demi d’ouverture a vécu une soirée très compliquée, pour ne pas dire un cauchemar. Après un premier coup de pied face aux perches loupé, Le Brun a totalement perdu les pédales, commettant deux grossiers en-avant sous un ballon haut. Malgré du mieux dans le second acte, le numéro 10 tarnais ne gardera pas un souvenir impérissable de son retour à Mayol.

Kevin Kornath

Entré en jeu à la cinquantième minute de jeu, le troisième ligne castrais a tout d’abord été à deux doigts d’inscrire un essai, avant d’échapper le ballon au sol à quelques centimètres de la ligne toulonnaise. Quelques minutes plus tard, il s’est rendu coupable d’un plaquage à l’épaule sur le visage d’un membre du RCT, ce qui lui a valu un carton rouge. Frustrant pour Kornath et pour le CO.

Duncan Paia’aua

Pendant que certains de ses compères brillaient non loin de lui, le centre australien est resté discret, peut-être trop. Habituellement tranchant ballon en main, Duncan Paia’aua n’aura jamais mis la défense castraise en difficulté. Malgré ses quatre plaquages et sept courses, l’ancien pensionnaire des Queensland Reds n’aura jamais eu le coup de rein qu’on lui connaît.