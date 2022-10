Geoffey Palis : "C'est positif, on arrive à enchaîner les victoires à domicile mais c'est aussi frustrant car je pense que l'on peut arriver à se mettre à l'abri plus tôt et nous libérer un peu plus. C'est un axe de progression pour la semaine prochaine pour atteindre le meilleur niveau possible. Si on arrive à nos actions, les équipes adverses peuvent se poser des questions et lever le pied. De notre côté, ça peut nous offrir un peu plus de confiance pour appuyer et viser plus haut. Mais battre le champion de France chez nous, c'est très positif. Maintenant, il faut vite se tourner sur la réception de Bayonne.".

Pierre-Henry Broncan : "On a fait une bonne entame, c'est important. Après, nous avons relâché notre concentration avec quelques erreurs qui permettent à l'équipe adverse de revenir dans la partie. Mais j'ai trouvé que le Castres olympique était très solide aujourd'hui. Il ne s'est pas affolé avec de la qualité offensive et défensive et un banc très costaud. Nos renforts ont apporté de la qualité. Nous sommes vraiment très contents des vingt-trois joueurs. On peut faire mieux dans la zone de marque. Il faut être plus patient et plus précis. Nous avons fait une très bonne semaine de travail et ça va payer. Notre groupe réagit toujours très bien quand on demande quelque chose technique et tactique.".