Nous n’en sommes qu’à la deuxième journée du championnat, et pourtant cette rencontre entre Catalans et Corréziens sonne comme un « match de la peur », dans une lutte pour le maintien qui s’annonce plus serré que jamais. Dans un stade Aimé-Giral chauffé à blanc, les Perpignanais jouaient leur première rencontre à la maison et étaient bien décidé à oublier leur défaite frustrante du week- end dernier en terre paloise.

Un match tendu, à l’image de plusieurs accrochages qui ont eu lieu, entre deux équipes qui jouent leur survie dans l’élite. Si Perpignan marque en premier grâce à une pénalité de Tedder, c’est bien Brive qui va inscrire le premier essai de la rencontre. Après une pénalité de Laranjeira qui touche le poteau droit, le ballon atterrit dans les mains des Brivistes bien heureux d’avoir une occasion franche de scorer à nouveau.

Après plusieurs temps de jeu, le ballon arrive sur l’aile de Joris Jurand qui, bien décalé par ses coéquipiers, n’a plus qu’à aplatir sans opposition. Si l’USAP domine ce début de rencontre, c’est bien Brive qui est devant au score après 20 mns de jeu (3-5). Quelques minutes après, Tristan Tedder redonne l’avantage à son équipe avec une nouvelle pénalité, et l’USAP multiplie les occasions franches.

Mais un manque de réalisme et de discipline vont faire défaut aux hommes de Patrick Arlettaz. Brive va faire le dos rond, et juste avant la pause, les Corréziens vont inscrire le 2e essai de la rencontre par l’intermédiaire de Van Eerten (6-12).

Les Catalans repartent bredouille

En seconde période, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Certes, les deux équipes sont joueuses, mais de trop nombreuses imprécisions et une grand indiscipline de part et d’autres vont venir gâcher les occasions. Perpignan va avoir la main sur la ballon pendant une large majorité du temps, et va pousser tout au long des 40 dernières minutes pour refaire son retard. Les locaux vont même se retrouver en supériorité numérique après le carton jaune infligé à Ratuva.

Avec 6 points de retard, les partenaires de Tristan Tedder vont s’obstiner à choisir les pénaltouches au lieu de prendre les points. Avec une conquête imprécise, cela va leur faire défaut et Brive va commencer à rêver d’un succès à l’extérieur. Dans une fin de rencontre emballante, où les turn-overs vont se multiplier, Enzo Sanga et les Brivistes vont donner le coup de grâce, en inscrivant un troisième essai, synonyme de bonus offensif, à deux minutes de la fin.

Une victoire 17-6 pour les hommes de Davidson, qui s’offre un succès historique puisque les Corréziens n’avaient plus gagné à Perpignan depuis 1971 ! Pour les Catalans, il faudra vite réagir pour ne pas connaître une saison compliquée, voire cauchemardesque. La semaine prochaine, Brive recevra Montpellier, tandis que Perpignan se déplacera à La Rochelle.