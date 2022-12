On a d’abord eu le droit à un début de match très brouillon. Beaucoup de ballons tombés et des actions annihilées par les maladresses. Seule éclaircie des premières minutes, le capitaine briviste Saïd Hirèche qui marquait son retour après de longs mois d’absence et une fracture du péroné en fin de saison dernière. Au bout de dix minutes de jeu, le troisième ligne avait déjà gratté deux ballons cruciaux à quelques mètres de sa ligne d’en-but. Et c’est finalement à l’image de toute cette première mi-temps. Bordeaux attaque et la défense de Brive se montre très solide. C’est même Brive qui ouvre le score par une pénalité de Sanchez dès la troisième minute. Il sera imité par Jalibert six minutes plus tard. La défense corrézienne plie, mais ne rompt pas. Du moins jusqu’à la 26e minute. Alors qu'on joue avec les gros qui pilonnent la ligne d’en-but des visiteurs, Lucu écarte sur Jalibert qui trouve Dubié parfaitement lancé dans la ligne qui plonge dans l'en-but. Bordeaux respire, 10-3.

L’indiscipline a aussi fait très mal aux Corréziens. À la 23e minute du match Delannoy reçoit un carton jaune pour un plaquage haut et en retard sur Jalibert. Brive n’encaisse pas de point lors de cette infériorité numérique, mais s’use. À la mi-temps Bordeaux, vire en tête logiquement mais l’avance n’est pas assez confortable, 13-6.

Brive lâche en fin de rencontre

Au retour des vestiaires Bordeaux continue d’étouffer Brive. Les Corréziens subissent et font des fautes. Nouveau carton jaune, pour Arnold cette fois-ci. Mais le scénario est différents réduits à 14 Brive encaisse un deuxième essai par l’inévitable Jalibert. Le talonneur des blanc et noir Karkadze loupe un lancer à cinq mètres de sa ligne et lobe son sauteur. Cobilas récupère le ballon, il est plaqué à 5m de la ligne. Après le point de fixation Lucu, écarte vite le ballon et Jalibert met les cannes pour filer dans l'en-but. L’ouvreur français transforme et l’écart est déjà fait 23-6 (55e minute).

C’est à ce moment que les Corréziens vont lâcher totalement le match. Affamés par l’odeur du bonus offensif, les Bordelais vont écraser les visiteurs pendant 25 minutes. Résultat deux essais de plus pour l’UBB par Diaby et Tambwe 33-6 à la 70e. En fin de rencontre (76e) la jeunesse briviste sauvera l’honneur Carbonneau crée le décalage proche de la ligne de Bordeaux et sert parfaitement Ferte en bout de ligne qui aplati. Score final 33-13, tout en maîtrise les Bordelais prennent les cinq points et se rassure. Brive de son côté subit sa septième défaite consécutive et s'enfonce un peu plus, bloqué à la dernière place du classement de ce Top 14. Avant les deux rencontres de demain l’UBB se replace à la neuvième place. Brive dernier compte 5 points de retard sur Perpignan 13e.