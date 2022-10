Départ canon des Bayonnais

Les Basques démarrent cette partie pied au plancher. Les locaux mettent d'emblée un rythme de folie à cette rencontre, l’étincelle bayonnaise met le feu à la défense toulousaine. Ils multiplient les longues séquences, cherchent et trouvent des brèches dans la défense adverse. Les Bayonnais sont récompensés d’un énorme investissement, que ce soit sur l’agressivité ou le jeu. Ils inscrivent très rapidement deux essais. Tout d’abord par Gaëtan Germain, servi dans un côté fermé après un enchaînement entre avancées et passes (8e).

Puis par Facundo Bosch, suite à un efficace ballon porté (15e). Après un quart d’heure de jeu, ils mènent ainsi 17-0. Ensuite, les locaux punissent l'indiscipline toulousaine (9 fautes dans le premier acte !) par deux pénalités de Gaëtan Germain. A la mi-temps, Bayonne mène 23-3 mais se méfie de la réaction de Toulouse.

Les Toulousains bonifient leur réveil

Comme prévu, les Toulousains reviennent avec l’envie de mettre à leur tour le feu à cette rencontre. Notamment avec une jeune garde qui sort du banc, accompagnée du retour du pilier Cyril Baille. Les Toulousains confondent par moment vitesse et précipitation, notamment avec deux pénalités jouées à la main près de l’en-but adverse alors qu’ils sont largement dominateurs en mêlée fermée (45e et 57e). Les deux fois, ils se font refouler par la défense basque, hargneuse à souhait ! Toutefois, la réaction des joueurs d’Ugo Mola se fait sur toute la durée de ce deuxième acte.

Et le verrou défensif basque finit par sauter. Lucas Tauzin bonifie une avancée d’un impressionnant Théo Ntamack pour le premier essai des visiteurs (50e). Et si le sans faute de Gaëtan Germain (6/6) permet à l’Aviron de se donner un peu d’air (26-8, 63e), les visiteurs continuent d’hausser le rythme. Ils marquent un nouvel essai en bout de ligne par Dimitri Delibes (78e) avant d’imposer une épreuve de force sur une série de mêlées après la sirène. Le Bayonnais Van Jaarsveld récolte un carton jaune et à 15 contre 14, le Stade toulousain finit par capitaliser derrière sa mêlée.

Le pack des visiteurs avance, l’ovale gicle vite vers la gauche. Repositionné ouvreur, Juan Cruz Mallia prend la brèche, marque l’essai et le transforme pour un bonus défensif (26-22). Bayonne peut apprécier, sa victoire est validée. En face, le leader toulousain a été malmené en début de partie. Mais gratte encore un point et reste solidement installé à cette première place du Top 14.