Interrogé sur sa santé, le joueur du MHR (23 ans, 14 sél.), victime d'une lésion partielle du ligament croisé antérieur d'un genou, a expliqué se sentir "très bien: cela fait deux mois que j'ai été opéré et j'ai de très bonnes sensations", a-t-il affirmé en marge du lancement de la Champions Cup à Londres, que Montpellier va débuter le 9 décembre face aux London Irish.

Le double champion du monde des moins de 20 ans, victime le 2 octobre 2021 d'une grave entorse du genou gauche, avait fait son retour en toute fin de saison dernière à temps pour conquérir le titre de champion de France avec le MHR, avant de rechuter le 17 septembre dernier face à Brive lors de la 3e journée du Top 14.

"Physiquement et mentalement, ça se passe plutôt très bien donc j'espère que ça va continuer, même si ça va être encore long et qu'il y a des hauts et des bas", a-t-il souligné.

Si le joueur n'a pas souhaité préciser la date de son retour, car "c'est encore trop tôt pour en parler", il a affirmé tabler sur une convalescence de "huit à neuf mois et non de huit petits mois comme l'année dernière", préférant être prudent.

Quant à la Coupe du monde en France (8 septembre - 28 octobre 2023), "c'est encore trop loin pour y penser: cela fait partie des rêves, même pas des objectifs". "Forcément, on y pense mais (la priorité), c'est de penser à mon genou, retrouver de bonnes sensations, puis après re-marcher, re-courir et refaire du rugby correctement".

Mais c'est clair que "ça va forcément me titiller", a-t-il conclu: "on verra après où ça en est, et ce qui est possible ou pas".