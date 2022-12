"On savait très bien qu'on aurait du mal à ramener quelque-chose de nos deux déplacements à Pau et à Bordeaux, dans un championnat si relevé. On voulait faire douter cette équipe, on a réussi à peu près à le faire en première période. Après, on voulait moins s'exposer chez nous, mais nous avons échoué, c'est Bordeaux qui a gagné la bataille du terrain et de l'occupation. Si on doit avoir des regrets, c'est au niveau de certains choix. Avec un ballon glissant, on a joué au large sur une ou deux situations en première mi-temps alors qu'on aurait pu décider de faire des ballons portés. Après, quand on voit le score final, on n'a pas beaucoup de regrets à avoir. J'ai trouvé que les joueurs s'étaient montrés très courageux, j'ai vu des gars mâchés, ce qui n'était pas forcément le cas dans les derniers matchs. En deuxième mi-temps, nos adversaires ont eu tous les ballons, alors on a subi et l'arbitre arbitrait l'équipe qui avait la possession.

Le deuxième carton jaune nous a fait mal. La sortie de Stuart Olding aussi évidemment, il semble touché aux cervicales, voilà ce que je sais au moment où je vous parle. Nous avons manqué de constance et de précision dans nos sorties de camp. En touche, les Bordelais ont joué dans la zone des cinq mètres et on a manqué de réactivité. Puis, on n'a pas eu de chance, Esteban est sorti sur saignement à un mauvais moment. On a dû défendre sur une touche dans sa zone et on n'a pas su s'organiser sans lui. Ça nous a coûté cher. En rugby, il y a des moments où quand ça ne va pas, ça ne va pas. Nous allons désormais jouer la Coupe d'Europe qui va nous donner un ballon d'air frais. Ensuite, nous allons vivre un derby contre Clermont. Notre maintien va commencer à se jouer là."