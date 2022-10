Il est de retour juste à temps ! Face à Clermont fin-septembre, Antoine Hastoy avait dû quitter ses coéquipiers dès la sixième minute de jeu après une grosse douleur à la cheville gauche. Quelques heures plus tard, le verdict tombait : l'international français (25 ans, 2 sélections) souffrait d'une entorse et devait observer un mois d'absence environ. Une bien mauvaise nouvelle à bien des égards, notamment pour La Rochelle, déjà handicapée par les blessures de Pierre Popelin et Harry Glynn au poste.

Le club charentais a alors été forcé de décaler l'habituel ouvreur Ulupano Seuteni à l'ouverture, chose qu'il avait l'habitude de faire avec la sélection samoane notamment. "Cela ne me pose pas de problèmes, depuis très jeune j’ai l’habitude de jouer à ce poste, nous expliquait-il. Grâce à mon expérience au centre, lorsque je joue 10 je sais ce qu’attend le 12 et inversement". Et il faut dire que l'intérim réalisé par Seuteni fut de très bonne facture. Contre le Racing 92, Toulon ou Toulouse, il se montrait même comme le meilleur Rochelais sur le terrain.

Top 14 - Ulupano Seuteni (La Rochelle)Icon Sport

Mais l'absence d'un ouvreur de formation entraînait aussi un problème de buteur à La Rochelle. Peu à l'aise dans l'exercice, Seuteni avait laissé la responsabilité à Leyds, puis à Favre en cas d'absence du Sud-Africain. C'est pour cela que le retour d'Antoine Hastoy pourrait faire le plus grand bien aux Jaune et Noir. Rétabli de sa blessure à la cheville, l'ancien palois a joué quarante minutes la semaine passée face à Toulouse et devrait être titulaire ce week-end face... à Pau !

Des choses à prouver

Un come-back face à ses anciens coéquipiers, qui aura forcément un goût spécial pour Hastoy. S'il n'est pas le seul ancien palois à jouer (Quentin Lespiaucq devrait aussi être dans le XV de départ), il est certainement le joueur le plus attendu ce samedi. D'ailleurs, l'ancien chouchou du Hameau ne manque pas d'observer le début de saison de son ancien club. "Honnêtement ça me fait un pincement au cœur, confiait-il à La République des Pyrénées. J’ai vu le match contre Toulon et j’étais dégoûté pour le club, les potes que j’ai laissé là-bas.. Mais je suis certain que la Section va se relever et que ça ne restera pas comme ça toute la saison. J’ai confiance en eux pour qu’il y ait un rebond. Je dirai aux Rochelais de se méfier : on a vu l’an dernier sur des matches à l’extérieur que la Section savait faire parler son caractère. Il faut se méfier de tout le monde en Top 14, donc de Pau."

Top 14 - Antoine Hastoy avec la Section paloise face à BiarritzIcon Sport

S'il a de la peine au vu de la situation des Béarnais, Hastoy ne devra pas en avoir ce week-end, d'autant que la période est particulière. Avec la tournée de novembre en approche, l'ouvreur a certainement en esprit que le staff bleu a décidé de faire confiance à Léo Berdeu aux côtés de Romain Ntamack et Matthieu Jalibert et que lui est resté sur le carreau. Certes, il était blessé, mais Hastoy doit maintenant prouver qu'il a sa place dans le groupe, à moins d'un an de la Coupe du monde. À bien des égards, le retour d'Hastoy revient au bon moment...