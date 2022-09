Les Tops

Antoine Dupont

Lorsqu'Antoine Dupont décide de mettre le gaz, il ne fait pas semblant. Le demi de mêlée international du Stade toulousain a largement pesé sur le match face à Toulon en apparaissant impressionnant sur certaines séquences. Dès les premières minutes, il se distinguait en découpant Wainiqolo alors que l'ailier fidjien avançait dans le camp toulousain. Plus tard surtout, Dupont ne manquait pas de se montrer très remuant aux abords et rucks et ne tardait pas à être décisif.

Sur l'essai de Dimitri Delibes, il était à la réception du dégagement toulonnais et voyait l'énorme boulevard en face de lui. Ni une ni deux, il s'engouffrait dans la défense avant de servir son centre en bout de ligne. Quelques minutes après, il délivrait sa deuxième passe décisive du match à Emmanuel Meafou, jouant bien le coup après un ruck, après un superbe numéro dans le camp adverse. Très solide en défense, injouable balle en main, Dupont a été intouchable.

Selevasio Tolofua

Tranchant, puissant et volontaire, Selevasio Tolofua a fait du Selevasio Tolofua sur la pelouse d'Ernest-Wallon. Le numéro 8 a souvent avancé au contact, terminant avec trois défenseurs battus. Il a multiplié les courses ballon en main, tout en se rendant disponible dans les soutiens. Après Antoine Dupont, il a été celui qui a le plus impressionné dans les rangs toulousains. Il reste tout de même quelques déchets à gommer, mais cela fait partie de son jeu, qui colle parfaitement à l'ADN toulousain.

Dimitri Delibes

C'est simple, Dimitri Delibes a mis le Stade toulousain sur les bons rails en début de match, en étant décisif lors des deux premières réalisations des siens. Placé en tant que deuxième centre, il fixe deux défenseurs et donne dans le bon tempo le ballon à Ramos sur l'essai de Lebel. D'avant-dernier passeur, il est ensuite passé marqueur. Sur l'inspiration d'Antoine Dupont, il parvient à résister à deux défenseurs grâce à son crochet intérieur pour terminer sa course dans l'en-but.

Les Flops

Gervais Cordin

Ce match n'était pas vraiment fait pour Gervais Cordin. L'ailier toulonnais est plutôt un attaquant d'instinct, et il a dû se cantonner à défendre les assauts toulousains. Malheureusement pour lui, il est pris sur deux des trois essais des locaux en première mi-temps. D'abord, il se fait fixer par Delibes sur l'essai de Lebel alors qu'il semble qu'un de ses coéquipiers était déjà présent au plaquage, ce qui a créé un déséquilibre dans la défense rouge et noire.

Sur l'essai de Meafou, il se fait prendre par Dupont par trois fois dans l'action et n'a pas réussi à stopper l'offensive adverse. En deuxième période, il se troue totalement sur une réception de ballon haut et cause une grosse frayeur aux Toulonnais. S'il a essayé de faire des différences sur ses rares ballons touchés, il paye globalement ses erreurs défensives. Il termine la rencontre avec huit plaquages manqués.

Ihaia West

Il n'a pas eu beaucoup de ballons à se mettre sous la dent, certes, mais Ihaia West a été trop effacé lors de ce duel entre prétendants au top 6 en fin de saison. Le néo-toulonnais n'a pas fait les bons choix et a commis plusieurs erreurs techniques, comme une passe en-avant largement évitable au milieu du terrain. Laissé seul par ses coéquipiers sur l'essai de Delibes, il ne peut pas faire beaucoup mieux sur ce coup-là. Remplacé assez tôt dans le match, on ne garde pas un grand souvenir de lui sur cette partie.

Thomas Ramos

Il ne faut pas crier à la catastrophe, mais Thomas Ramos a, en effet, été décevant ce dimanche soir. Peu inspiré face aux perches, comme en témoigne son très moyen 3/7 sur ses tentatives, il a laissé des points en route et n'a jamais su vraiment reprendre confiance. Même ballon en main, Ramos n'a pas semblé dans son meilleur jour, avec plusieurs fautes de main et quelques mauvais choix. Après la blessure de Romain Ntamack, il a glissé à l'ouverture sans pour autant se mettre en évidence. Une rencontre plutôt à oublier pour l'arrière.