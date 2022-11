La torsion des cervicales de Cheslin Kolbe a fait frémir le public du stade Vélodrome et n'a pas du tout plu à la commission de discipline de World Rugby. Sanctionné d'un carton rouge sur le terrain, Dupont ne rejouera plus avant la mi-décembre, que ce soit avec le maillot de l'équipe de France ou avec celui du Stade toulousain. Puisque oui, la sanction prononcée par World Rugby empêche autant le meilleur joueur du monde de disputer des matchs en club qu'en sélection. S'il ne sera donc pas sur la pelouse d'Ernest-Wallon pour affronter le Japon ce dimanche, il ne sera pas non plus de la partie pour les rencontres de Top 14 avec Toulouse, face à Lyon et Perpignan. Aussi, il manquera la première journée de Champions Cup face au grand Munster. Une bien mauvaise nouvelle pour Toulouse, qui comptait certainement sur le retour de ses internationaux pour retrouver de l'allant après deux matchs sans succès.

Fortement handicapé par la tournée des Bleus, les Toulousains avaient, pour rappel, fait appel à de nombreux espoirs face à Bayonne et face au Stade français. Les retours des Dupont and co auraient dû permettre aux Hauts-Garonnais de prendre une bonne bouffée d'air frais. Il n'en sera donc finalement rien au poste de demi de mêlée, où des questions se posent chez les Rouge et Noir. Touché à la cuisse, Arthur Retière avait dû déclarer forfait pour le match contre le Stade français. Si cela n'avait pas l'air grave, son état doit désormais être suivi de près. D'autant plus que Paul Graou, qui a joué ce match contre les soldats roses, s'est blessé à l'épaule. Reste ensuite Martin Page-Relo, qui n'a joué que 93 minutes depuis le début de la saison. Mais Toulouse dispose encore d'une semaine et demie pour trouver une solution au poste pour le prochain mois.

Baille et Flament blessés et absents

Dupont lui, reviendra lors du match contre Sale, lors de la deuxième journée de la Champions Cup. Avec du recul, cette tournée de novembre du XV de France aura donc été remplie de mauvaises nouvelles pour Toulouse, le principal pourvoyeur d'internationaux tricolores. Il y a la perte de Dupont donc, les mauvais résultats pendant les doublons aussi, mais surtout la rechute de Cyril Baille, qui peut prêter à débat. Opéré de l'adducteur l'été dernier, le pilier gauche n'avait joué que 34 minutes contre Bayonne cette saison avant d'être propulsé titulaire lors des rencontres de la France contre l'Australie et l'Afrique du Sud.

Un retour risqué et, semble-t-il, trop anticipé, puisque Baille est finalement sorti blessé à ce même adducteur face aux Springboks. Si la question de l'opération s'est d'abord posée, puisque la FFR communiquait que "le premier diagnostic laissait craindre une hernie inguinale et la possibilité d’une intervention chirurgicale", les nouvelles se voulaient finalement rassurantes, même si le pilier est toujours sur le flanc pour la rencontre face au Japon. Sa date de retour n'est pas encore connue et des examens doivent encore être passés. Face aux Sud-Africains, les Français (et Toulousains) ont aussi perdu le deuxième ligne Thibaud Flament. Sorti touché à la tête, ce dernier n'avait pas réussi le protocole commotion et ne sera pas non-plus du match de ce dimanche. En attendant cet ultime rendez-vous donc, dans lequel plusieurs Hauts-Garonnais devraient encore jouer, la tournée de novembre des Bleus a déjà été bien problématiques pour le Stade toulousain...